"Tengan para que aprendan", dice AMLO al presumir logros del Tercer Informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Está como para presumir a los cuatro vientos, es para decirles a los tecnócratas: Tengan para que aprendan”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presumir los logros económicos, en la lectura de su tercer informe de gobierno.

No obstante, recordó que de los 100 compromisos que hizo en 2018, ha cumplido 98 y faltan dos, esclarecer el caso Ayotzinapa y descentralizar administración pública, indicó.

También, admitió que el feminicidio es el principal delito de alto impacto que se incrementó en sus casi tres años de administración.

A pesar de que existen conflictos graves generados por la violencia en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sonora y Zacatecas, el mandatario aseguró que en el país existe “paz social y gobernabilidad”.

"Vamos bien y estoy seguro de que la gente va a votar a finales de marzo para que mi gobierno continúe hasta 2024”, dijo AMLO y concluyó su discurso de casi una hora con la siguiente frase:

"Cuando esté entregando la banda presidencial podré decir a los cuatro vientos, misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón”, señaló el tabasqueño en la ceremonia oficial realizada en el Reciento Homenaje al presidente Benito Juárez en Palacio Nacional.

La Transformación

El presidente López Obrador inició atacando a sus adversarios y en su discurso, destacó por abordar de forma extensa el tema económico, relegó el problema de inseguridad y violencia, así como el tema de los desaparecidos y celebró el manejo de la pandemia de coronavirus, la inversión pública y el combate a la corrupción.

“La transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo -porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible–, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno”, señaló en un primer momento.

Luego, dijo que una medida decisiva para establecer su proyecto de Nación “fue parar en seco” la tendencia privatizadora.

“Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas”, indicó.

Luego, consideró que lo más importante fue detener las privatizaciones en el sector energético: en petróleo y electricidad.

Al respecto, señaló que su nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas.

Por ello, se han destinado 33 mil 581 millones de pesos para modernizar las seis refinerías existentes y reveló que en julio del próximo año, se terminará la nueva refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, la cual tendrá una capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

Sobre la industria eléctrica, recordó que enviará una reforma constitucional para “reparar el grave daño” causado por la privatización al sector público y la economía popular.

“Mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y, sobre todo, extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron completamente abandonadas”, reiteró.

Inversión pública

Luego, el mandatario afirmó que la obra pública durante su gobierno se realiza solamente con presupuesto público y presumió el aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

“Con presupuesto federal, sin las onerosas asociaciones público privadas, las llamadas APP, o el otro invento contra la Hacienda Pública, llamado Pidiregas, estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras”, indicó.

“Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos (Tren Maya, Istmo y aeropuerto de Santa Lucia), se están generando 143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos; y para el año 2023 se llegará a 500 mil empleos directos y 350 mil indirectos, aproximadamente”, refirió.

Integración con Estados Unidos y Canadá

También, comentó acerca de la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá donde dijo que este acuerdo de “cooperación con soberanía” significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano.

“Se puso en práctica una estrategia de estímulos fiscales que consiste en reducir a la mitad el cobro del IVA y del Impuesto Sobre la Renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el de los estados fronterizos del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo”, recordó.

También, mencionó un Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda en los municipios de Tijuana, Mexicali, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

Pandemia

Sobre la pandemia de coronavirus, dijo que, pese a que se mantiene la ola de contagios, se redujo el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por covid-19.

“La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México”, atribuyó el tabasqueño.

Por ello, dijo que se han recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas y aseguró que se ha vacunado al 65% de la población en México, al menos con la primera dosis y destacó el apoyo de los gobiernos de Cuba, Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos.

“El que tengamos menos hospitalizados y, sobre todo, el que se haya reducido considerablemente el índice de letalidad, es decir, que haya menos fallecimientos entre las personas contagiadas, resulta un logro humano muy importante, pero también un indicador para la normalización de la actividad educativa, productiva y social del país”, aseguró.

Actividad económica

Acerca de la actividad agrícola, aseguró que en el campo se está produciendo “sin limitaciones” y señaló que el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento y la tendencia se mantiene.

El sector industrial, consideró, está “en franca recuperación”, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios.

Dijo que casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6% y la inversión extranjera en el primer semestre fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y “la mejor en la historia del país”, aseguró.

Luego, destacó que no se ha contratado deuda pública adicional; el peso tampoco se ha devaluado durante los primeros dos años y nueve meses del sexenio, y el salario mínimo aumentó en 44%.

“Aprovecho para recapitular: récord histórico en remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México”, dijo.

“Está como para decir a los cuatro vientos, para presumir, decir a los tecnócratas neoliberales: “tengan para que aprendan”.

Seguridad

Sobre el tema de seguridad, el presidente Obrador se limitó a decir que durante su gobierno se redujo el robo de combustibles en 95%; los homicidios, en 0.5%; el robo de vehículos, en 28% y el secuestro, en 18%.

En contraste, de los 11 delitos considerados como de mayor impacto, tres de ellos han presentado aumentos: el feminicidio, que creció en 13%, y atribuyó el incremento a que “posiblemente antes no se clasificaba como ahora”.

Así como la extorsión, que aumentó en 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%:

Recaudación fiscal

Sobre la recaudación fiscal, AMLO dijo que su gobierno mejoró este rubro de la Hacienda pública, al cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que “se las ingeniaban” para no pagar sus contribuciones.

“Lo que es lo mismo, para delinquir y gozar de impunidad”, afirmó.

Aseguró que ahora se impiden los fraudes fiscales y presumió que aún con la crisis por la pandemia del covid-19, los ingresos del gobierno federal hasta el día de ayer, sumaron dos billones 438 mil 557 millones de pesos, es decir, fueron 2.6 por ciento superiores en términos reales al mismo periodo del año pasado y 0.8 por ciento más que lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para este año, aseveró.

Luego, informó que en los últimos dos sexenios, los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189 mil 18 millones de pesos.

“Ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez. Cuando se tiene autoridad moral y autoridad política”, señaló.

Austeridad republicana

El presidente Obrador dijo que de forma paralela al combate a la corrupción se aplicó el esquema denominado “austeridad republicana”.

“En dos años y nueve meses hemos ahorrado un billón 400 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la Hacienda Pública en el antiguo régimen”, aseguró.

Consideró que la austeridad, así como la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también, permitieron al gobierno federal “liberar más presupuesto en beneficio del pueblo".

“Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, esta nueva política económica, fincada en la moralidad, nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial, para los más pobres y marginados”, destacó.

Represión a migrantes

Sobre el caso de la represión a migrantes procedentes en su mayoría de Haití que están avanzando desde la frontera sur al norte del país, el presidente Obrador dedicó un solo párrafo de su discurso.

“El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, indicó.

También, señaló que se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.

Las bases de la 4T

Enseguida, se enfocó en afirmar que en su gobierno ya están sentadas las bases de la Transformación de la vida pública del país.

“Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal”, dijo.

“El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios”, consideró.

Y continuó enumerando las virtudes y bondades de la actual administración federal.

“Se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México”, aseveró.

El presidente López Obrador reiteró que las decisiones o acciones de su administración será “muy difícil dar marcha atrás”.

“Cómo podrían los conservadores, por ejemplo, quitar las pensiones a los adultos mayores, cómo podrían suprimirse las becas a los estudiantes pobres; cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del gobierno; cómo regresar a la condonación de impuestos a las grandes corporaciones económicas o financieras; cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos, cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción. En fin, un retroceso no sería fácil”, advirtió.