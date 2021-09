AMLO critica sueldos de altos mandos del INE y el TEPJF para el 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a una nota publicada en el portal de Proceso para criticar el elevado sueldo de los representantes de los organismos electorales en el país, los lujos y opulencia que exhiben políticos y la riqueza acumulada por servidores públicos al amparo del poder.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y magistrados del Poder Judicial decidieron ampararse cuando se estableció legalmente que ningún servidor público puede cobrar un salario mayor al sueldo del presidente de la República.

“A mí, me da pena que, aun cuando estamos pagando lo que reciben los trabajadores de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en promedio, me da pena que ganen tan poco con relación a lo que ganamos los servidores públicos”, dijo López Obrador.

“Ayer estaba yo viendo una nota de Proceso en Twitter y en Facebook donde Proceso hizo la cuenta que a mí hasta me da pena después de ver los sueldos de los trabajadores de la construcción”, señaló

Enseguida, pidió a su vocero Jesús Ramírez Cuevas que pusiera en pantalla la nota publicada ayer en el portal de Proceso y titulada De 2.4 mdp, el salario anual bruto de AMLO en 2022; líderes del INE y TEPJF ganarán más donde se indica que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá un sueldo bruto de dos millones 847 mil pesos en 2022, Lorenzo Córdova, del INE, ganará 4.3 mdp y Reyes Rodríguez, del TEPJF, 5.5 millones de pesos.

Al dar lectura a la nota, el presidente Obrador, en broma, pidió que en lugar de señalar que gana un sueldo “bruto”, le pusieran “neto”.

Enseguida, criticó el hecho de que los representantes de los órganos electorales fueron beneficiados con un amparo de la justicia federal para mantener su elevado salario.

Dijo que, por estas prácticas, el presupuesto no alcanzaba porque “se lo repartían todo arriba” y por eso los gobiernos anteriores aumentaban impuestos y contrataban deuda para “seguir derrochando porque era mucha la corrupción”, aseguró.

Previamente, recordó la consigna de la oposición que dice “salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente” y puso como ejemplo el caso de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles.

“Una obra como esta (el aeropuerto de Santa Lucia), la cobraban tres, cuatro, cinco veces. Ahí está el caso del Tren Toluca - Ciudad de México, lo estimaron en 30 mil millones de pesos y va a costar 90 mil millones de pesos, tres veces más por eso el aeropuerto de Texcoco, estamos hablando de la estimación, 300 mil millones y si ellos hubiesen ganado, esos 300 mil se hubieran convertido en 600 mil porque era un botín”, refirió.

También, reprochó nuevamente la compra del avión presidencial durante el gobierno de Felipe Calderón, pero que fue usad por Enrique Peña Nieto.

“A quién se le ocurre comprar un avión faraónico que ni siquiera se puede usar en México porque debe ser utilizado en vuelos de cinco horas en promedio, es decir, para vuelos internacionales”, cuestionó.

Además, mencionó que la oficina de Presidencia del gobierno anterior, manejaba un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos y este año son 600 millones.

“¿Y dónde está la diferencia? ¿Somos menos? No. Sencillamente no hay corrupción, no hay lujos, hay ahorros”, remató.