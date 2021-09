Nicaragua acusa posición "injerencista y entrometida" de México por retuit de embajador mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Daniel Ortega cargó contra el embajador de México en ese país, Gustavo Cabrera Rodríguez, por haber compartido a través de su cuenta de Twitter un mensaje videograbado del escritor y expresidente de ese país centroamericano, Sergio García Ramírez, en el que denuncia la acción penal emprendida en su contra por mandatario nicaragüense por “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

Sin mencionarlo por su nombre, el gobierno de Ortega dirigió una carta al diplomático mexicano por su “abusiva publicación”, con la cual, dijo, se coloca “en una posición injerencista y entrometida”.

Suscritas por la viceministra de Relaciones Exteriores, Arlette Marenco, y enviada a los medios de comunicación, la carta dice a la letra:

“Respondemos a su abusiva publicación de hoy, reiterando a usted formalmente, que, como usted bien sabe, nuestro Gobierno nunca se ha entrometido en los asuntos internos de México.

“Nunca hemos ignorado el principio de no injerencia o de no intervención. Nunca hemos denunciado o comentado la violencia, crímenes y violaciones a los derechos humanos, que, según organismos y personajes mediáticos, ocurren en México, todos los días.

“Nunca hemos recogido declaraciones de tantos personajes mediáticos, contra el Presidente o el Gobierno de México”.

Marenco prosiguió con su fuerte reclamo:

“Con el mensaje que usted ha difundido hoy en Nicaragua, usted y el Gobierno de México se colocan en una posición injerencista y entrometida, cumpliéndoles sumisa y fielmente a los yanquis (EU), sirviéndoles en el rol que tristemente han venido ustedes asumiendo, de interventores permanentes en nuestros asuntos propios, por encargo del imperio.

“Es lamentable el papel de miseria cultural, histórica y política que hoy juega México, cuando creíamos que esa miseria y mezquindad humanas, esa desgracia, se acababa con el neoliberalismo, e iniciaba un ciclo de entendimiento y respeto, con el nuevo Gobierno del que usted forma parte.

“A México le decimos, como hermanos nuestros americanos, abusar es negar la libertad y el decoro, es menospreciar, indecentemente, la dignidad de nuestros pueblos. El abuso antipatriótico siempre lleva por caminos y destinos erráticos, errados, y despojados de la honorabilidad fraternal que debe caracterizarnos.

“México debe cumplir con su Doctrina Estrada y descontinuar ese lamentable, desdichado e infeliz camino de ocurrencias y vanidades, de servilismos y lacayismos, de pelelismos que niegan su propia historia.

“Nicaragua, ni se vende, ni se rinde, jamás. No es con entreguismos y servilismos a la decadencia yanqui que se encaran los problemas del mundo y de nuestra América caribeña”.

Cabrera Rodríguez respondió con diplomacia ayer mismo a través de sus redes sociales: “En relación con la carta que me envió el MINREX Nicaragua sobre la información de la red social Twitter a la cual le di retweet, me permito resaltar que no son acciones injerencistas, ni tienen la intención de generar conflicto alguno”. (Con información de EFE)