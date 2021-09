No quiero estatuas, monumentos, ni calles con mi nombre; ya no es tiempo de rendir culto: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No quiero estatuas ni monumentos, tampoco calles con mi nombre”, afirmó, tajante, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera de este viernes en el Salón tesorería de Palacio Nacional.

Así respondió el mandatario cuando le preguntaron si pensaba colocar una escultura suya en el Paseo de los presidentes en el ahora Centro Cultural Los Pinos.

López Obrador añadió que en su testamento tiene claramente definido que no debe utilizarse su nombre para rendirle culto alguno.

"Ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades, en mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", enfatizó.