PRI notifica expulsión a Nallely Gutiérrez Gijón y Ulises Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Justicia Partidaria notificó a Nallely Ileana Gutiérrez Gijón y Ulises Ernesto Ruiz Ortiz su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el resolutivo se precisa que en el caso de Gutiérrez Gijón se acreditaron conductas de apoyo a fuerzas políticas y candidatos antagónicos a ese instituto político; realizar actos que pretendieron provocar divisiones en el partido; proceder con indisciplina grave, y encabezar actividades de desprestigio en contra de dirigentes priistas.

En el caso del exgobernador de Oaxaca, se tuvo por demostrado que realizó actos que pretendían provocar divisiones en el partido, atentó de manera grave contra su unidad ideológica e hizo actos de desprestigio en contra de su dirigencia.

“Este actuar está previsto tanto en el Código de Justicia Partidaria como en los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, como causales expresas de expulsión”, informó la dirigencia nacional.

El principal argumento fue la responsabilidad de ambos en los hechos violentos el pasado 29 de junio, cuando militantes priistas resultaron lesionados durante la toma de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

De acuerdo con el PRI, Gutiérrez y Ruiz comparecieron al procedimiento en el que se les garantizó el derecho de defensa y en el que pudieron aportar las pruebas y argumentos que estimaron pertinentes.

Según Ulises Ruiz, su expulsión fue ordenada por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF.

Indicó que le asiste la razón y que la expulsión es resultado de su exigencia de que se rindan cuentas de los recursos que ha recibido el partido y también por los malos resultados en las elecciones del pasado 6 de junio.

“Es claro la orden que ya dio Alito, no hay tamaño, no hay quien se le pueda imponer o decirle que no tiene la razón, porque si no los quita. Yo los entiendo, son compañeros del partido, tienen miedo a perder sus chambas, entonces vamos a esperar eso, a seguir el procedimiento, yo creo que en 15 o 20 días estará la resolución de expulsión, entonces ya entraremos al tribunal”, apuntó el exgobernador de Oaxaca.

Por su parte, Nallely Gutiérrez denunció que Alejandro Moreno incumple las medidas preventivas que tiene dictadas, y puso en riesgo inminente a su familia al notificarle la expulsión con cámaras en su domicilio.