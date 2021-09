Sustituir la estatua de Colón es una "auténtica burrada", dice tiktoker español y lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Eres un racista”, “habla de machismo y le da asco una mujer indígena”, son algunos de los comentarios de rechazo que recibió el tiktoker español Davy Rodríguez, quien criticó el remplazo de la estatua de Cristóbal Colón por el de la olmeca Tlali en Paseo de la Reforma.

En su video, el español que escribe México con “j” y pronuncia mexicas como “mécsicas”, calificó la decisión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, como “una auténtica burrada porque están negando el pasado hispánico, español, de México”.

Incluso pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de “atacar a España” porque “es hijo de uno de esos conquistadores de América”.

El español fue tildado de ignorante en decenas de comentarios en su cuenta de TikTok, aunque uno que otro mexicano estuvo de acuerdo con él y una que otra española le dijo que le importaba muy poco lo que México hiciera con sus estatuas.

Además se difundieron videos para refutar sus declaraciones, como el de la cuenta @historiaparatontos, la cual rechazó que se esté negando el pasado español de México porque, en primer lugar, Cristóbal Colón era italiano.

“Oye güey, ¿de dónde eras? Eh, pues yo era italiano ‘carnal’, específicamente de Génova, pero mucha gente piensa que era español porque los Reyes de España me financiaron mis viajes”, dijo el usuario, en cuyos videos habla a través de un mapa con ojos.

Respecto a su comentario sobre el remplazo por una mujer indígena, “de las que hacían sacrificios humanos en América antes de la llegada de los españoles”, contestó: “Esta información también es incorrecta porque se supone que la estatua va a ser de una mujer indígena olmeca, una civilización que existió a partir del 3000 antes de Cristo, aproximadamente y desapareció en el 4000 antes de Cristo. O sea, ¿estos cuates estaban 4 mil 400 años antes de la llegada de Colón?”

En cuanto a los dichos del español sobre las tribus machistas que sacrificaban a mujeres y niños para satisfacer a sus dioses, le recordó:

“Tienes razón, todos sabemos que algunas civilizaciones prehispánicas sacrificaban a las personas ante sus dioses, pero no es casi como para asegurar que los españoles llegaron para salvaguardar los derechos humanos, ¿saben?”

Le espetó que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho en la Península Ibérica y en México implantaron la ‘evangelización forzada’ que consistía en aclamar a la Santa Inquisición a quien no quisiera evangelizarse.

También recordó que los españoles tenían un sistema esclavista a pesar de la Ley de Burgos (1512) que prohibió la esclavitud indígena, por lo que trajeron esclavos de África a América Latina.

“Todos los afrodescendientes son descendientes de esclavos africanos traídos por España y de Guinea Ecuatorial para ser más específicos o de Marruecos”, agregó.

Sobre el señalamiento a López Obrador de que es hijo de los que conquistaron América, el mapa que habla respondió que tiene toda la razón, pues todos los latinoamericanos debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas y europeas.

“Porque la realidad es que somos una bola de mestizos hechos de 7 chiles diferentes. Aparte, nosotros les hicimos un favor a los españoles que fue mejorar su idioma”, se mofó.

Señaló que en Latinoamérica existen acentos preciosos como el colombiano y venezolano, se usan las palabras más incluyentes en el español como el “güey” e hicieron algo “muy chingón” como unificar a un continente entero gracias a una cultura similar y un idioma idéntico.

“Solo porque algunos españoles sean bien ‘mamones’ no se quieran unir a la fiesta iberoamericana porque, obviamente, todos aquí son bienvenidos. Y como le dijo AMLO al Rey Sexto de España: ‘No es lo mismo el Imperio Español al Reino de España’. Nuestra cultura se la debemos al Imperio Español, al Reino de España, la neta, le debemos buen futbol. Aparte, ya nadie quiere ser español”, explicó y susurró: “Cataluña”.

"Tardamos mucho"

Soygusguss, por su parte, hizo otro video donde le respondió que “tardamos mucho en México en quitar la estatua de tal personaje que llevó a tal desgracia a América Latina”, refiriéndose a Colón.

Consideró que no es negar, sino reivindicar la historia y contarla tal cual sucedió, sin ese orgullo español y adoctrinamiento que los españoles tanto desean que tengan los mexicanos.

Sobre la sustitución por la indígena olmeca, respondió a la pregunta sobre qué van a poner: “Lo que se nos hinche la gana vamos a poner en ese lugar, porque está comprobado a través de estudios históricos que ustedes, como conquistadores, trajeron enfermedades, retraso en todos los estudios que tenían esas civilizaciones. Y se pronuncia mexicas”.

En cuanto al machismo de esas tribus citadas por el español, le reviró en tono de burla: “claro, porque la Santa Inquisición no tocaba ni el pétalo de una rosa, como los conquistadores españoles no masacraron pueblos enteros, pues bueno y como sus antepasados hacían todo porque querían y no porque un rey se los indica (silencio) ‘pérate´”.

“Y realmente es que no te da un poco la cabeza pa’ pensar. Porque ese reduccionismo tan simple que ocupas con esa lógica, pues la verdad pues da mucho qué desear. Nadie niega la interculturalidad que puede generarse, pero reivindicar la historia es significante para México.

“Ahora, escribes México con ‘jota’, lo que me lleva a pensar que eres seguidor de este tipo Santiago Abascal que escribió México con ‘jota’ y que, evidentemente, es líder de un partido político con orígenes nazis. ¿De eso te enorgulleces? De un líder fascista, nazista”, le preguntó.

Dijo que este español exige respeto cuando no respeta al país al escribir México con ‘jota’ y no con ‘equis’.

Le rememoró que, desde distintos frentes, Abascal fue sacado “a patadas” de México, “a tal grado que un partido que lo trajo, un partido ultra conservador, de hecho, se arrepintió de haberlo traído porque, claro, cómo vas a apoyar a un líder de un partido político que critica a los homosexuales, o que tiene un frente yunquista o que aún siguen apoyados por la Iglesia Católica, pero bueno, ¿qué esperamos de ustedes que aún se arrodillan ante reyes? ¡Qué vergüenza! ¿no? Arrodillarte ante otro ser humano y en pleno 2021”, se burló.

¿Qué dijo Davi Rodríguez?

En un video, el tiktoker criticó que van a quitar esta estatua de Cristóbal Colón para colocar, en el mismo sitio, la estatua de una indígena. “Ya está decidido”, comentó y lo calificó como “una auténtica burrada” porque, según su visión de la historia, es negar el pasado hispánico, el pasado español de México.

“Pero bueno, de ese gobierno de López Obrador tampoco me extraña tanto”, comenzó el tiktoker en su criticado video.

Se dijo extrañado porque se sustituirá por una mujer. “Una indígena ‘méxicas’ (sic) de los que hacían sacrificios humanos en América, antes de que vinieran los españoles. Porque de ser así, tendrían que decir que esas tribus ‘méxicas’, eran unas tribus muy machistas porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses”, señaló.

De nuevo se refirió a López Obrador y le envió un mensaje: “que se deje de atacar a España, porque usted se llama López Obrador, usted es hijo de esos conquistadores que fueron a América. Nosotros, muchos de nosotros, nos quedamos en la Península”, agregó.

Luego, pidió a sus seguidores que como lo están censurando en TikTok por favor hagan comentarios y den “like”, que eso nos va a ayudar a hacer el vídio (sic) viral.

Y así fueron los comentarios:

“Entonces ¿qué quieres que pongan, a unos curas de la Santa Inquisición que torturaban a los indígenas para que creyeran en sus dioses? Quién era más”, escribió Flor.

“Güey honestamente te vv, o sea, ¿eso en qué les afecta a los españoles? Colón ni era español, además no es negar nuestro mestizaje”, escribió Blarn.

“Además, la estatua ¿qué? No por tirarla vamos a dejar de tener los apellidos, el idioma, la religión y todo lo demás. La independencia fue hace más de 200 años, ya supéralo, México ya no es la Nueva España. No hables si no sabes. El gobierno no está negando nada, solamente van a reubicar la estatua.

“Y ¿qué tiene que ver que el sr presidente tenga apellido español, él nació en México y es mexicano al 100% Hay mexicanos que se avergüenzan de ser descendientes de los conquistadores y sí a mí me avergüenza tenerlo”, indicó Luis.