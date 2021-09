"Insensibles", ministros de la Corte por ordenar devolver millones a hija de Emilio Azcárraga: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “insensibles” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Poder Judicial ordenó al gobierno federal pagar mil millones de pesos a Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de la empresa Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

“Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos”, dijo y remató:

“Pero imagínense lo que representa entregar mil millones, ¿Cuántas becas para niños y niñas con discapacidad; vacunas; apoyo a la gente más pobre? Son unos insensibles, porque pueden alegar de que la ley es la ley, ¿Y qué? ¿Y la justicia dónde queda?”, indicó.

En la conferencia mañanera, sin pregunta de por medio, el mandatario hizo referencia a la resolución del Poder Judicial que ordena a su gobierno regresar mil millones de pesos por concepto de impuestos a Carmela Azcárraga.

La semana pasada, la Corte declaró a favor de los herederos de Carmela Azcárraga, la sentencia promovida por el gobierno federal, respecto al fallo que ordenó devolver alrededor de mil millones de pesos, por concepto de impuestos cobrados indebidamente.

El fisco le cobró a la hermana de Emilio Azcárraga Milmo, por la venta de 120 mil acciones de Televisa, en noviembre de 2007 un concepto de 338.9 millones de pesos. Desde entonces, este monto ha crecido debido a la acumulación de intereses y a la inflación.

Al respecto, consideró que el procedimiento judicial debió ser repuesto porque estuvo mal de origen y de esta forma evitar entregarle la millonaria cantidad a la hija del fundador de Televisa.

“¿Estuvo mal llevado el procedimiento? ¿Y bueno, por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que no presentaste a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististe a la audiencia”, reprochó el presidente.

Luego, criticó la actitud de los ministros de la Corte al lamentar que no se dieron cuenta de que se trataba de una cantidad millonaria que afecta la Hacienda Pública.