Invitación de gobernadores salientes al gobierno no es "proposición indecorosa": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su invitación a los gobernadores salientes, el priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y el panista de Nayarit, Antonio Echeverría García para incorporarse a su gobierno, argumentando que no se trata de una “proposición indecorosa" sino de representar al Estado mexicano.

Por ello, pidió al diputado federal y dirigente nacional del PRI; Alejandro Moreno que no se enoje y rectifique su postura de “amenazar” a sus militantes por “ayudar” a representar al país en el extranjero.

En el caso específico del gobernador sinaloense, quien fue invitado para ser embajador de México en España, explicó que se inclinó por esta propuesta, debido a que no existe una buena relación con el gobierno español y consideró que Ordaz Coppel puede ayudar a mejorar las relaciones diplomáticas con la monarquía y autoridades del país ibérico.

“Se enojaron mucho, no sé por qué. Porque no va a representar a un partido, no va a renunciar a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades, eso es inmoral, indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia y sus creencias”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.