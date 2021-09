La democracia en México y el mundo pasa por "malos tiempos": Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró hoy que la democracia en México y el mundo pasa por “malos tiempos”, debido a las promesas incumplidas, la polarización política, las mentiras y la insatisfacción de la ciudadanía.

En el Día Internacional de la Democracia, en un foro organizado por el Parlamento Mercosur, Córdova señaló que las autoridades electorales han recibido constantes ataques en un ambiente de agresividad.

“La democracia no goza, no por la pandemia o al menos no sólo por la pandemia, sino ya desde antes veníamos nosotros reflexionando en el ámbito internacional respecto de los malos tiempos que corren para la democracia”, dijo.



Y estos “malos tiempos”, precisó, se deben a la “insatisfacción por las promesas incumplidas, al fenómeno de desinformación o fake news que nos ha ocupado desde 2016, y una polarización política que se venía granjeando, germinando, pero hoy constituye uno de los desafíos fundamentales de los sistemas democráticos. Para acabarla de amolar, nos cayó la pandemia encima”.

Señaló que, a diferencia de otros años, cuando la polarización sólo envolvía a los actores políticos y al gobierno, ahora ha alcanzado a la autoridad electoral.

Puso como ejemplo el caso del propio INE en las pasadas elecciones, cuando –apuntó-- sufrió constantes amenazas y descalificaciones.

“Fuimos amenazados literalmente de que irían a visitarnos a nuestros domicilios, una cosa bastante desagradable”, señaló Córdova, aludiendo a las amenazas que recibieron los consejeros del INE por parte del entonces candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Pese a todo esto, sostuvo, el INE está preparado para realizar elecciones democráticas en un ambiente hostil por parte no solo de los actores políticos, sino también en un clima de violencia provocada por el crimen organizado.

“Los ataques desde los circuitos gobernantes y la descalificación al órgano electoral siguieron y siguen, amenazas de reforma, de descabezar a los órganos electorales. Estamos bajo fuego”.

Y concluyó señalando que este ambiente adverso para el Instituto continuará el próximo año, cuando habrá seis elecciones, además de que está contemplada la revocación de mandato.