"¡Viva López Obrador!", grita la cónsul Isabel Arvide en Estambul y le reclaman

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cónsul de México en Turquía, Isabel Arvide, cambió la arenga del Grito de Independencia, cuando al final agregó: “¡Viva López Obrador!”, lo que desató la ira de los opositores en las redes sociales.



En un video difundido en internet se ve el momento final del grito realizado por Arvide y la reacción de los asistentes en el Consulado de Estambul.

Disculpen la mujer que no permitió que Arvide gritara uD83DuDD09VIVA OBRADORuD83DuDCE2 , ¿Cómo se llama ? Es para votar por ella en este 2024 pic.twitter.com/lslSj7xk6L — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) September 16, 2021

“Eso no se hace. Eso no se hace”, se escucha en uno de los videos difundidos por Twitter.

La molestia orilló a los invitados, miembros de la diplomacia mexicana, a acercarse a la mujer cónsul para decirle que el presidente “no va ahí”.

Después de la ceremonia, algunas personas le reclamaron a Arvide por haber nombrado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“México no es López Obrador. México no es López Obrador. Al presidente lo respeto. Al presidente lo respeto. El señor López Obrador es mi presidente y yo quiero que termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que no deje un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de Independencia”.

Isabel Arvide consul de México en Estambul da el tradicional grito e incluye al presidente López obrador y la fachiza comienza a hacer desfiguros pic.twitter.com/AXxvMvBSmS — José Roberto...Malefico..Incondicional de El Gallo (@DEMIANRIVERA) September 16, 2021

Tras los señalamientos, Arvide publicó un video de la ceremonia del Grito de Independencia en Estambul, pero cortó el fragmento donde nombra al presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la arenga del Día de la Independencia.