AMLO demanda a Biden poner fin "para siempre" a política de agravios contra Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció fuertemente en contra del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el cerco comercial contra Cuba: “se ve mal que utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno”.

Le dijo a Biden, que, si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad del gobierno cubano, se convertiría en un “triunfo pírrico, vil y canallesco”.

En su discurso con motivo en el desfile cívico militar: 211 años del grito de independencia, durante el cual estuvo acompañado por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, López Obrador también pide a la comunidad cubano-estadounidense que ayude.

De su homologo Díaz Canel, dijo que representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes”.

Y lo felicitó por no permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera: “Ya he dicho y repito: podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, es una indiscutible hazaña histórica”.

“En consecuencia, creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba, merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia (sic) por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad.

Luego, el mandatario mexicano, dijo que llama al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: “las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

Señaló que es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive el presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el Canal y su soberanía.

“Ojalá el presidente Biden, quien posee mucha sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin, para siempre, a la política de agravios hacia Cuba”, agregó.

Y agregó en su mensaje a Biden, que en la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas y a dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación.

Dentro de su mensaje concluido con un viva la Independencia de México y un viva a la Independencia de Cuba, López Obrador enalteció la figura de Miguel Hidalgo, el cura era “defensor del pueblo raso” y minimizó la actuación de Agustín de Iturbide, el consumador -de la independencia de México-, el general realista que “representaba a los de arriba y solo buscaba ponerse la diadema imperial”.