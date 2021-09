López Obrador llama a Claudio X. González a participar en la consulta de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente la actitud del empresario Claudio X. González, fundador de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), porque en las elecciones intermedias pasadas participó con los partidos políticos opositores al gobierno federal para controlar la Cámara de Diputados federa y ahora rechaza la consulta de revocación de mandato.

“Entonces, ¿qué tan demócratas son?, ¿cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo, no tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhortó a Claudio X. Gonzalez a participar junto a su grupo político en la consulta de revocación de mandato planteada para marzo próximo.

#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ cómo ahora la organización de Claudio X. González hijo está en contra del ejercicio de la revocación de mandato. pic.twitter.com/zonWMRgVyL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2021

“¿En qué quedamos?, ¿qué, no planteó que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Se acuerdan de la tacita? ‘O le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país’. ¿Yo qué les puedo quitar? Al contrario”, dijo y remató:

“Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo, que no le quita nada a nadie”, aseguró López Obrador.

Por ello, criticó el hecho de que el empresario ahora diga que no va a participar en la consulta de revocación de mandato, argumentando que la sociedad se va a polarizar.

“Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?”, cuestionó el presidente López Obrador.