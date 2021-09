Encontronazo por presencia de Maduro en cumbre de la Celac

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La cumbre internacional convocada para avanzar en la construcción de una agenda latinoamericana y caribeña, topó con un primer escollo público, a consecuencia de la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tocaba el turno de participación al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez quien, de entrada, decidió aclarar posturas anteponiendo la caballerosidad para decir de frente lo que se piensa:

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro”.

Desde su sitial, el venezolano aludido reaccionó en un grito: “Ni el mío para el tuyo”.

Mario Abdo Benítez @MaritoAbdo uD83CuDDF5uD83CuDDFE , fijó una postura muy importante durante su intervención en la #CELAC, el Dictador Nicolás Maduro @NicolasMaduro lo reta a un debate (justo para hablar de todo lo que no existe en Venezuela uD83CuDDFBuD83CuDDEA) pic.twitter.com/iaya7SY0D4 — Avi uD83DuDE37uD83EuDD86 (@avieu) September 18, 2021

El episodio se suscitó esta mañana durante la realización de la VI Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro témpore ostenta México.

Por su parte, el uruguayo Luis LaCalle consideró grave lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, naciones en las que identificó falta de democracia, ausencia de separación de poderes y represión de opositores, en los siguientes términos:

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo.

"Participar en éste foro no significa ser complaciente señor Presidente (López Obrador)...cuando no se respetan los derechos humanos, cuando se encarcelan opositores....vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nic y Venezuela"



El Presidente de Uruguay en la cara de Maduro y Canel pic.twitter.com/OUHPAWc3Dt — Greñalda (@la_grenitas) September 18, 2021

Maduro respondió en su turno a sus homólogos advirtiéndoles: “Tenemos piedras qué tirar contra algunos de ustedes, sin embargo, esta reunión es para unir a la región”.

El venezolano expuso sus consideraciones sobre el “acoso” que viene denunciando desde hace años sobre países como Venezuela y Cuba, para luego retar a debatir sobre democracia a los líderes que lo cuestionaron.

“Ponga usted presidente LaCalle, presidente Benítez, presidente López Obrador, la fecha. Venezuela está lista para debatir sobre democracia”, dijo.

#VIDEO uD83DuDCF9 | Mandatario venezolano @NicolasMaduro responde a los presidentes de Uruguay y Paraguay y los reta al debate sobre democracia en la VI Cumbre de la #CELAC #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/77cOIQVRJy — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) September 18, 2021

El reto de Maduro para discutir en público o privado sobre democracia, se extendió luego a un planteamiento internacionalista:

“No debemos ideologizar la política internacional, ni siquiera las reuniones. Debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en Latinoamérica con el acoso a la revolución en Venezuela y Cuba”.

La propuesta del presidente López Obrador, expuesta en su discurso de apertura de trabajos, ha sido avanzar en la formalización de una comunidad de naciones similar a la que en Europa fue antecedente de la hoy conocida Unión Europea, y que se relaciona también con su posición de extinción de la Organización de Estados Americanos.