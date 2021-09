AMLO rechaza injerencia en el poder legislativo y revira a líder priista: "¿no obedecían a Peña?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿No obedecían al presidente Peña?”, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dirigente nacional del PRI y actual diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ayer afirmó que los priistas “no obedecen” a ningún presidente de la República, “ni presente, ni pasado”.

“¿Cómo está eso?”, soltó el mandatario y rechazó las imputaciones del exgobernador de Campeche de injerencia en el Poder Legislativo.

“Miren lo que dijo, ¡ay, nanita!: ‘En el PRI no obedecemos a ningún presidente de la República’. ¿Ha habido otro que no obedezcan? Pregunto: ¿no obedecían al presidente Peña? Pero es mala información, o sea, porque yo no tengo nada que ver”, expresó el tabasqueño en la conferencia matutina.

“¿Yo qué tengo que ver con eso, con lo que es su trabajo de ellos? No somos iguales, no somos iguales”, señaló el titular del Ejecutivo federal y señaló que está muy ocupado con temas relacionados con la seguridad pública, los damnificados por el huracán Nora y la economía.

“Nada más le mando a decir qué, o no me conoce o lo mal informaron. Es que yo me levanto muy temprano, me arreglo, salgo a la reunión de seguridad a las 6:00 de la mañana, de 6:00 a 7:00; estoy atendiendo todo, atento, junto con el Gabinete de Seguridad, de todo lo que pasa”, refirió.

El día de ayer, durante la instalación de la nueva legislatura en la Cámara de diputados federales, Moreno Cárdenas dijo en su intervención:

“El PRI, que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla. Tengan por seguro que vamos a denunciar las traiciones a la ciudadanía y las tentaciones del Ejecutivo por doblar al Legislativo, al Judicial, a la prensa y a la oposición. Que les quede claro, el Legislativo es un Poder, no un empleado del poder”, indicó el dirigente nacional del tricolor y actual diputado federal.