Ancira prestaba avión y pagaba viáticos a Rubén Moreira y Manlio Fabio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se hará pública, la información sobre el avión que prestaba y los viáticos que entregaba el empresario Alonso Ancira Elizondo, al actual coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez y el expresidente del Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

“Puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraba como viáticos en la empresa el pago por los servicios que se hacían a favor del señor Rubén Moreira, ese dato sí lo tengo; es más hoy lo voy a subir, y de una vez voy a aprovechar, porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario le pidió a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas que trasparente las facturas de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), por los beneficios otorgados a ambos priistas.

Incluso, señaló que si la Fiscalía General de la República (FGR), considera que Moreira Valdez y Beltrones Rivera incurrieron en un delito, debería integrar un expediente por este caso.

“Ahí está el dato pero no sé si sea delito, porque lo pagaba la empresa, la empresa les pagaba el servicio de traslado en avión”, indicó el presidente.

“Entonces, están las facturas, que es lo que les voy a mostrar, y esto porque yo lo que digo lo puedo probar; si no, no hablaría”, insistió.

Luego, le preguntaron al presidente Obrador si este caso que involucra a Alonso Ancira con el exgobernador de Coahuila y actual coordinador de de los diputados federales del PRI, es “una moneda de cambio” para pactar acuerdos en el Congreso de la Unión, a lo que aseguró que "No, no, no. No somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.