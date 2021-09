Es necesario un proyecto alternativo al de la 4T: Enrique de la Madrid

CANCÚN, Q. Roo. (apro).- Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, destacó la necesidad de generar un proyecto de nación alternativo al de la Cuarta Transformación, que sea interesante, viable y en el que todos quepan.

En conferencia de prensa luego de su participación en un evento organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), el hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado esquivó no obstante un cuestionamiento sobre su aspiración a la presidencia de la república.

Dijo que de momento sólo se ve contribuyendo a la construcción de un mejor país, y añadió que de sus intenciones no puede hacer declaraciones en estos tiempos, “pues pudiera incurrir en un acto de precampaña”.

Asimismo, arremetió contra las acciones del gobierno obradorista en materia de turismo, como la desaparición del Consejo de Promoción Turística, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por supuesto el Tren Maya, proyecto estelar del sexenio.

Opinó que respecto al Tren Maya no se ha hecho público ningún estudio que exhiba alguna proyección de cuánto se extendería gracias a este proyecto la estancia de los turistas extranjeros en el país, y dijo que si no se ha mostrado es porque probablemente no se tiene.

Añadió que posiblemente tampoco se tienen estudios de mercado, ni de costo beneficio de la megaobra.

Comentó que él tenía idea que el costo de arranque que se dio a conocer era una aproximación real, pero “en su lugar siempre nos enteramos que éste aumenta y que vuelve a aumentar”, y además, a estas alturas se siguen haciendo modificaciones a la ruta y ubicación de las estaciones.

Eso, desde su óptica, dijo, es señal de que hay problemas.

El actual director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey comentó también que le parece un error la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues ese proyecto pudo concretar operaciones aéreas de transbordo más eficientes y económicas.