AMLO descarta exhortar a la CPI a resolver denuncia contra Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó emprender alguna acción legal contra sus predecesores ante alguna instancia internacional, aunque dejó abierta la posibilidad de colaborar en cualquier indagatoria que lleven a cabo.

La respuesta del mandatario vino a colación luego de que un reportero le preguntó que si su gobierno colaboraría con la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de que diera cauce a la denuncia interpuesta en 2011 por terceros contra el expresidente Felipe Calderón, entre otros exfuncionarios, por el presunto delito de crímenes de lesa humanidad en la guerra contra el crimen organizado.

López Obrador aclaró que, si bien no exhortará a la CPI a dar una resolución sobre el caso, si ésta abriera el juicio y pidiera su ayuda en las indagatorias contra Calderón Hinojosa, el gobierno mexicano participaría.

“Eso es otra cosa, lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros”, sostuvo al aclarar que el Estado mexicano “no debe participar en este tema”.

“Creo que esta instancia (CPI) debe responder si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta, no tiene por qué haber un exhorto del Estado, es una denuncia en curso y lo que falta es una resolución, a ellos corresponde, nosotros no tenemos por qué hacer un llamamiento”, agregó.

López Obrador reiteró que además que su administración no presentará ninguna denuncia contra expresidentes; sin embargo, los procesos que existían antes de que llegara al poder continuarán.

Sostuvo que en el gobierno federal ya no hay corrupción; además, que desde su conferencia matutina diaria se estigmatiza a la corrupción con el objetivo de que este delito no sea bien visto como, dijo, sucedía antes.

“No vamos a promover ninguna denuncia contra expresidentes, porque estamos viendo más hacia adelante y creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición, nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso, aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque considero que eso es un gran aporte”, reiteró.