AMLO recrimina a tres integrantes del Consejo de la Judicatura que él nominó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la inacción de los tres miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que él propuso, entre ellos Bernardo Bátiz Vázquez, ante la resolución de un juez federal para que el gobierno federal regrese mil millones de pesos a Carmela Azcárraga Milmo.

“Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, porque el presupuesto es dinero del pueblo, paguemos mil millones, porque ellos, los de la Consejería de la Judicatura, uno, no salió a decir nada. ¿Qué, no les corresponde, hay que cuidar las formas?”, reclamó y dijo:

“Les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del Consejo de la Judicatura; me tocó a mí proponer a tres de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las dos mujeres abogadas de prestigio, pero no los escucho, no sé nada de ellos”, reprochó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que “le duele hasta en lo más profundo de su alma” la sentencia que obliga al gobierno federal regresar una cantidad millonaria a la hermana del fundador de Televisa.

“¿Qué, no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado?”, cuestionó López Obrador al Poder Judicial.

Por ello, reiteró su postura de la necesidad de una reforma interna en el Poder Judicial y exigió a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal evitar que el ambiente los adormezca y que denuncien y revertir los efectos de la corrupción.

“Eso viene de tiempo atrás, porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, sí se necesita una reforma, claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo”, dijo el titular del Ejecutivo federal.