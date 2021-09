"Hoy me siento menos enojada", dice YosStop desde prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ocho días antes de cumplir tres meses en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, vinculada a proceso por posesión de pornografía infantil, la youtuber Yoselin “N”, conocida como YosStop, reflexionó que antes vivía “encabronada” por cosas insignificantes, pero hoy en día se siente “menos” enojada por lo que le está sucediendo en la vida.

“Antes me la vivía ‘encabronada’ por cualquier tontería y podía pasar el día entero de malas por algo insignificante”, reconoció.

Sin embargo, después de la experiencia en que terminó la difusión de su video “Patética Generación”, en el que exhibió la violación a la joven Ainara cuando era menor de edad, señaló: “Desde aquí puedo asegurar que, a diferencia de antes de que pasara esto, hoy me siento menos enojada”.

YosStop aseguró que se ha dado cuenta “de las estupideces” a las que les dio importancia “y de lo mal que la pasaba enganchada en una emoción de enojo pudiendo experimentar la vida desde otra perspectiva”.

Así lo resaltó en un mensaje difundido por el encargado de sus redes sociales oficiales, su novio, Gerardo González.

González escribió que tras leerle la carta de sus llamados “stopers”, donde le han expresado lo enojadas que están por lo que le está pasando, reflexionó y les aseguró que, así como le ha dolido, ha sanado mucho.

“Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?... (sic). Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… (sic) básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones. Y me cuestiono: ¿de qué me sirve?… (sic). El enojo es un impulsor que lleva a la acción y eso puede ser favorable o no”, dijo.

A veces el enojo también se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor, recapacitó.

“Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son ‘veneno puro para el alma’. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Porque, así como me ha dolido, también he sanado mucho. He venido a sacar, sanar y a aprender muchas cosas, no sólo de mí misma sino de otras personas”, añadió.

En ese sentido, invitó a sus seguidores que, si se sienten enojados “por cualquier razón, detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse”.

Les recomendó “no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí. Libérense del enojo”, agregó YosStop.

Esta no es la primera vez que Yoselin “N” comparte mensajes a sus seguidores desde la prisión de mujeres. El 10 de septiembre publicó una extensa carta donde confesó que lo más difícil de estar privada de su libertad es no estar con su familia, sus “perrijos”, a quienes les dedicó la mayor parte de su carta y a su jirafa de peluche, y para pedirle a sus “stoppers” que valoren su tiempo porque “el tiempo no pasa, el tiempo no perdona y mucho menos regresa”.

Cuatro días después publicó una hoja de papel escrita con tinta azul para agradecer a las personas que se preocupan por su bienestar y para decir que las agresiones en su contra son falsas y que se encuentra en un lugar donde nunca se imaginó estar, pero le ha hecho reflexionar sobre sí misma.

El 5 de agosto YosStop publicó otra hoja de papel donde escribió un mensaje con tinta color rosa y dos corazones rojos de tela, con el mensaje: “El proceso evolutivo NO es fácil, primero hay que deconstruir para luego reconstruir y tener una estructura más sólida, clara y generosa. Yoss”.

Acompañó la imagen con una cita: “‘La metamorfosis del ser no es un simple concepto, es una etapa que le llega a pocos, a los fuertes de mente, espíritu y alma, porque sólo ellos pueden sostenerse a sí mismos durante el proceso de destrucción y reconstrucción que esto implica’ – E”.

El 26 julio se realizó una marcha en su apoyo a la que asistieron menos de 20 personas, pero aún así les envió una carta donde escribió que ya se había dado cuenta “del poder y la responsabilidad que tienen las palabras y las más importantes ahorita son: Amor, fuerza y honestidad”, señaló.

El 17 de julio escribió con tinta rosa que dio, el universo o en quien sus seguidores creyeran decidió mostrarle un nuevo camino para seguir creciendo “y logrando cambios en sus vidas y en el mundo”.

Dos días antes, cuando se enteró de la marcha del 25 de julio, envió un mensaje a sus seguidores elaborado con una caja de chicles y lentejuelas, con el mensaje: “Gracias por su apoyo, esto solo nos hace más fuertes. Los amo”, escribió Yoselin “N”.