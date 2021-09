AMLO confirma investigación de la FGR contra científicos del Conacyt; no se inventan delitos, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son investigados por presuntos malos manejos, aunque aclaró que será un juez el que determine si son o no culpables.

Lo que sí dejó en claro es que su gobierno no inventa delitos, pero tampoco solapa la impunidad.

“Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción. Eso es lo que dio el traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción en todos lados” dijo.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que, en el sexenio pasado, en la llamada "Estafa Maestra" hubo universidades que protegiéndose de la autonomía, directores y rectores caciques “aplaudidos hasta por la monarquía española” se enriquecieron por medio de actos de corrupción.

“Ya no debe de haber impunidad para nadie. Tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente, no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos, y no se permite que jueces hagan y deshagan”, enfatizó.