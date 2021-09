Exhiben a profesor del IPN que saca de clase virtual a alumnos sin buen internet

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) # 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), confrontó al profesor Juan Luis Medrano Wong cuando, en una reunión por Zoom, éste les advirtió: “Van pa’ fuera” los alumnos que no tengan buena conexión de internet.

“Maestro, no creo que sea justo tener que soportar sus actitudes en cuanto a la reunión, porque no todos tenemos las posibilidades de poder estar aquí”, respondió Alan Parangueo, de acuerdo con un video que compartió en TikTok y en Twitter.

Medrano Wong, quien desde 2017 ha sido denunciado por actitudes de esa índole, dar clases con leperadas, faltar el respeto a sus alumnos y acosar a sus alumnas con besos en la mejilla, respondió:

“A ver, señor. No. Discúlpeme”. Y Alan Parangueo soltó: “Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión cuando unos ni tienen una buena cámara, un buen dispositivo, un buen internet, y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando. Le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa”.

Pasada la polémica, el alumno abrió un hilo de Twitter sobre la situación en la que se encuentran él y sus compañeros en el Cecyt 1. Dijo que su intención es que su denuncia pública llegue a directivos, planteles, escuelas, gente importante, “si es posible al presidente”, porque eso lo viven diariamente y no todos los casos son expuestos.

Señaló que no es la primera vez que tienen problemas con Medrano Wong en las clases en línea, vía Zoom, por fallas en la red WiFi o de plano porque no tienen una cámara.

“Nuestro profesor del grupo 51V41 saca de la clase a los alumnos que no llegan a tener encendida la cámara, inclusive si le explicamos nuestros problemas.

“Él se niega a empatizar y prestarse a comprender que no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, oportunidades, etcétera, para contar con buenos celulares, computadoras, internet. No todos tenemos los mismos recursos y no hay que ser un genio para comprender eso”, indicó el alumno.

Alan Parangueo manifestó que le molesta mucho este tipo de actitudes y la falta de empatía. Y le parece abusivo y no cree que sea justo tener que vivir ese tipo de situaciones, siendo un alumno tratando de superarse con los recursos que tiene a la mano.

“Hoy no solo hablo por mí, hablo por mis compañeros que fueron privados de su derecho a recibir esas clases que no tuvieron, por tener problemas que ni estaban en sus manos. Hablo por todas las personas y alumnos que han estado sufriendo de estos abusos”, añadió.

Por eso, abundó, arriesga su integridad y su persona para que sea escuchado por muchas personas y haya un cambio, porque no es justo que vivan sus clases virtuales de esa manera, ya que tienen interés en estudiar y no está bien que un profesor ponga límites porque no cuentan con los recursos.

¿Qué hizo Medrano Wong?

Después de entrar en la polémica, el profesor preguntó al alumno en tono de amenaza: “¿Quién es usted? A ver, señor –el alumno responde: soy Paranguero--, a mí no me molesta. A ver, señor, yo con mis medios también le doy clases, señor”.

Alan Parangueo soltó: “¿Sabe qué es lo peor? Ni siquiera usted prende su cámara para decirnos las cosas –el profesor lo niega--. Lo único que hace es sacarnos de la reunión”.

Y Medrano Wong reaccionó: “¿No le gusta? Si no le gusta, retírese”, a lo que Alan Parangueo recordó: “¿Qué cree? No es como usted quiera, porque no todos tenemos el derecho a tener esta clase y no…”

El profesor lo interrumpió para decirle que él también tiene derecho, “joven”, a lo que el alumno recalcó: “¿Tiene derecho de sacarnos porque nuestro internet está fallando?”. Aquél asintió.

Alan Parangueo aclaró que no podía hacerlo, pero Medrano Wong se refugió en que el muchacho lo interrumpía.

“¿Y qué cree? Si le digo esto es para ver si podemos solucionar esto, porque si no…”, indicó Alan, el profesor lo eliminó de la reunión de Zoom.

El video se compartió en TikTok y en Facebook, con una duración de 1:15 minutos. Hasta el momento, ni el Cecyt1 ni el IPN han manifestado alguna postura respecto a la actitud de Medrano Wong, pero los alumnos sí se han encargado de exhibir la situación que padecen con el maestro de la clase de “automatización industrial”.