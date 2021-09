Guadiana pide que la UIF investigue a la UNAM; senadores de Morena se deslindan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Armando Guadiana de Morena propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue el manejo de los fondos que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a otras instituciones del país.

Lo anterior, luego de señalar el caso de los 31 científicos del Conacyt acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, y que un juez se ha negado a girar las órdenes de aprehensión correspondientes por considerar que no existen elementos suficientes.

El senador aprovechó una conferencia de prensa de senadores y senadoras de Morena organizada para leer un pronunciamiento en contra de la senadora Lilly Téllez del PAN, quien calificó a la Guardia Nacional de “edecanes”, para anunciar que, a título personal, solicita que la UIF y la Auditoría Superior de la Federación, quien de hecho realiza auditorías a las universidades públicas, investiguen los fondos federales y estatales que van a dar a estas instituciones.

“Hoy en los medios salió el tema del asunto de los científicos o investigadores, o algunos falsos investigadores, del presupuesto que han hecho un mal uso en la UNAM. Aquí en el Senado yo he presentado, hace una semana, diez días, y otro el mes pasado, un punto de acuerdo sobre que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los estados, y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las Universidades Autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios la UNAM”, dijo.

“Creo yo que eso es un tema de la Fiscalía. Aquí al Senado piden y han dicho, no hay que intervenir para que no se gire una orden de aprehensión. La Fiscalía recuerden que aquí aprobamos una fiscalía autónoma, la fiscalía está no al servicio del poder ejecutivo, legislativo alguno, es un organismo autónomo y tiene que actuar en contra de un senador, un diputado, del presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”, añadió Guadiana.

Deslinde

Al ser cuestionado sobre si apoya el llamado a que la UIF investigue a las Universidades, el senador César Cravioto se deslindó y de paso al grupo parlamentario, dijo que Guadiana ya había aclarado que se trata de una propuesta a título personal y recordó que todo recurso público tiene que ser fiscalizado y es trabajo de la ASF.

“No porque lo diga un senador, todo el recurso público tiene que ser fiscalizado y revisado por las instancias correspondientes”, comentó.

En otra conferencia posterior, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó también el pronunciamiento de Guadiana y dijo que no es una posición de grupo, “dado que podría estarse violando el principio de autonomía”.

“Yo soy universitario en activo, soy maestro en la UNAM, aunque por mi condición de legislador no percibo salario alguno”, recordó Monreal.

Ricardo Monreal. Deslinde. Foto: Germán Canseco

“No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga la investigación de los científicos, me parece no solo una investigación sino un despropósito para los que hacen ciencia. Hay que fortalecer las universidades y no perseguirlas. Yo creo que se va a aclarar, tengo respeto por el fiscal, por el Ministerio Público, y los jueces de la causa y se aclarará”. comentó.

Monreal dijo que no puede saber si hubo o no delitos constitutivos de delitos de científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que corresponde al MP y al juez, pero que la presunción de inocencia priva por encima de todo hasta que se demuestre lo contrario.