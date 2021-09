"No sé de que me hablas", dijo la directora del Conacyt sobre la acusación de la FGR contra 31 científicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, negó saber de qué acusa la Fiscalía General de la República (FGR) a 31 científicos mexicanos, exfuncionarios del organismo que ella dirige.

“No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar absolutamente a nadie, a nadie”, dijo a la prensa esta mañana.

-¿No sabe de qué se les está acusando?

-No, nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”.

Así contestó la funcionaria a su llegada al acto de inicio de actividades del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I (CDIT), que encabezó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la alcaldía Azcapotzalco.

Antes de que personal de su equipo interrumpiera la entrevista con la prensa, la funcionaria aseguró que “el Conacyt apoya irrestrictamente a las científicas y a los científicos de este país. A todos los científicos científicas de este país los apoya, y apoya también a los estudiantes y las estudiantes, ahí están los hechos que lo demuestran”.

El fin "es construir desde México una ciencia, un quehacer humanístico y tecnológico en favor de nuestra soberanía y en favor del pueblo de México y en favor del bienestar de las comunidades científicas, tecnológicas y de innovación y a favor del país”.

Ese, agregó, “es nuestro encargo que tenemos de parte del señor presidente de la República y en eso estamos abocados, a apoyar a las científicas, a los científicos y a todo el sistema nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”.