Santiago Nieto responde a Morena; UIF no fue creada para investigar instituciones académicas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aclaró este jueves que el organismo a su cargo fue creado para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos.

Así, tajante, respondió Nieto Castillo a la petición que hizo el senador de Morena, Armando Guadiana para que la UIF investigue el manejo de los fondos que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a otras instituciones del país, a propósito de la acción penal que se imputa a 31 investigadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC.

“Se requiere que se revise y se auditen los fondos que son para educación e investigación. Desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”, acusó el legislador morenista.

“La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”, escribió en su cuenta de Twitter Nieto Castillo.