Sheinbaum: en la toma de instalaciones de la CNDH no hay víctimas, “¿cuál es el interés?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó la toma violenta de otra sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNDH) en la alcaldía Tlalpan y la quema de expedientes de víctimas por parte de un grupo de mujeres encapuchadas.

“No entendemos, la verdad, no me parece que sea explicable. Les voy a poner el caso de la toma de (la sede en la calle República de) Cuba: en un momento, al inicio de esa toma hubo víctimas; hoy no hay víctimas, es un grupo de personas que tiene tomada esa sede. Han destruido una base de datos muy, muy importante, y expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre distintos temas de violaciones de derechos humanos”, apuntó.

Cuestionada en conferencia sobre el tema, la mandataria capitalina insistió: “No se entiende realmente cuál sea el origen y la intención de estas tomas que se hacen de manera violenta, aun cuando han tenido atención de todas las instituciones de gobierno”.

Sheinbaum Pardo dijo que, según la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, el organismo ya atendió a las víctimas señaladas por las manifestantes. “Inclusive, ya hay un resarcimiento por parte de la Comisión de Atención a Víctimas a nivel nacional y, en todo caso, pues hay que averiguar cuál es el interés de la toma de estas instalaciones”.

Luego lanzó preguntas a las manifestantes que ayer tomaron la sede de la CNDH ubicada en la carretera Picacho-Ajusco 238, colonia Jardines de la Montaña, alcaldía Tlalpan:

“Tiene que salir la información de quiénes son y cuál es su interés en destruir. Imagínense, ¿cuál es su interés en destruir expedientes si son víctimas? ¿Por qué destruyen expedientes que están en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando, además, han sido atendidas por distintas instituciones federales?”.

Y ante la exigencia de las manifestantes para que renuncie a la presidencia de la CNDH la hija de la luchadora social fundadora de la agrupación Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, la morenista agregó:

“Rosario Piedra representa esa lucha que se dio en ese momento y está desarrollando una labor al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En todo caso, que se hable de su trabajo, no que se hable de la persona. Y la persona se ha dedicado toda su vida a esa familia, a la búsqueda de su hermano o la búsqueda de su hijo”, finalizó Sheinbaum.