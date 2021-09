"Un exceso", acusación de la FGR contra científicos del Conacyt: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró “un exceso” acusar a 31 científicos por el delito de delincuencia organizada, como lo hizo la Fiscalía General de la República (FGR) al solicitar a un juez órdenes de aprehensión en su contra.

Científica e investigadora de la UNAM durante décadas, la mandataria local fue cuestionada en conferencia sobre la polémica en torno a esta acusación de FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, hacia científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“No sé qué uso del recurso hubo. No tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. Y, en todo caso, pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, acuérdense que… pues es un exceso”, respondió.

En todo caso, agregó que se debe hacer la investigación del recurso utilizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), “que era una asociación civil que estaba financiada –en su momento– por el Conacyt”.

Tras la crítica, Sheinbaum Pardo destacó las labores del Conacyt en la administración de Andrés Manuel López Obrador:

“En términos generales, ha habido un aumento en los recursos del Conacyt, que eso es algo que a veces no se conoce, porque parece que desde gobierno del presidente de la República no se quiere apoyar a la ciencia”, afirmó.

Incluso, subrayó que el Conacyt “tiene hoy más recursos de los que tenía antes; nada más que se han orientado a investigaciones y a becas particulares de acuerdo con las necesidades, inclusive, relacionadas con la pandemia”.

Y remató: “No quiere decir que no haya apoyo a la ciencia, pero en particular –mi posición personal– es que, sean acusados de delincuencia organizada, pues sí me parece excesivo”.