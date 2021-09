Ya opera en México programa de la Sedena y la Sader para provocar lluvia: Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que ya opera en la actualidad un novedoso sistema para provocar lluvia mediante el bombardeo de nubes con yoduro de plata.

En la conferencia mañanera, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, dijo que dicho programa se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y que las primeras pruebas se realizaron en San Quintín, Baja California.

El mando militar explicó que se utilizó para ello un avión King Air de la Fuerza Aérea Mexicana al que se le adecuaron algunos aditamentos para que pudiera lanzar el yoduro de plata a las nubes.

Es más, dijo que actualmente cuentan con dos aviones King Air con los aditamentos y que, aparte de Baja California, se utilizaron en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Sandoval González recordó que el sistema se puso en práctica en el incendio registrado en Coahuila, en los límites con Nuevo León, y resultó exitoso porque se generó lluvia, lo que ayudó a sofocar el fuego.

Y agregó:

“Obviamente lo que necesitamos que exista para poder producir la lluvia son las nubes, no se producen. De no haber nubes, el producir lluvia no es factible, se necesita la nube, se necesita que la nube tenga unas condiciones, y el avión sobrevuela por abajo de la nube, suelta el yoduro de plata y hace la combinación química que se requiere para que pueda generarse la lluvia.