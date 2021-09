AMLO exhibe beneficios obtenidos por científicos; "ahora se sienten perseguidos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla dijo que no sabe de qué se acusa a los 31 miembros de la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT A. C), el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un informe oficial donde se indica que los inculpados emitieron un dictamen en 2007, que justificó “las omisiones” de autoridades federales en el caso de la tragedia de la mina Pasta de Conchos.

El mandatario dijo que se trata de un documento que le envió directamente Álvarez-Buylla donde se señala que los miembros de la asociación civil acusados, fueron beneficiados de 2008 a 2016 con la entrega directa de 100 millones de pesos para proyectos de “ciencia y tecnología”, así como 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían: choferes, celulares, servicio de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

"No sé de que me hablas", dijo la directora del Conacyt sobre la acusación de la FGR contra 31 científicos

Además, la titular del Conacyt afirmó que los integrantes de la asociación civil adquirieron un inmueble “de lujo" en el centro de Coyoacán con recursos que no justificaron.

También, Álvarez-Buylla aseguró que los inculpados participaban e influían de manera “determinante” en la Junta de Gobierno del Conacyt; en los órganos colegiados del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en los Comités de Administración de algunos fideicomisos del Conacyt y controlaban procesos internos, como la agenda de comunicación y divulgación, así como la designación de evaluación del SNI y de los integrantes del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados CIBIOGEM.

El presidente López Obrador exhibió en pantalla, un fragmento del documento que le envió Álvarez-Buylla y dijo textual.

"Era un grupo predilecto del régimen anterior y entonces como ya no se puede mantener estos privilegios pues ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?”, soltó AMLO

Luego, consideró necesario investigar este caso y que se castigue a los responsables en caso de que se comprueben presuntos actos de corrupción.

“Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas, a lo que no son influyentes, no”, dijo y sentenció: