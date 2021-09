Con el hashtag #Orgullo, salen en defensa de Gutiérrez Müller por ofensas de Aldo Aldrete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el hashtag #Orgullo, funcionarias del gobierno de México defendieron a la investigadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue insultada de manera vulgar en un tuit del supuesto investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Aldo Aldrete.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Beatriz es un orgullo para las mujeres mexicanas.

“Es una mujer culta, estudiosa, académica, conocedora de la historia de México. Mujer de convicciones firmes y gran sensibilidad. Madre y esposa. Así. #Orgullo”.

Beatriz @BeatrizGMuller es un orgullo para las mujeres mexicanas. Es una mujer culta, estudiosa, académica, conocedora de la historia de México. Mujer de convicciones firmes y gran sensibilidad. Madre y esposa. Así. #orgullo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2021

Para la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en la historia moderna de México, Beatriz es “la primera dama más preparada y culta” que ha tenido el pueblo mexicano.

“Su acompañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador nos enorgullece y reviste cualquier escenario político y social. Solidaridad total, es un #orgullo contar con ella”.

Federico Arreola hasta escribió una columna titulada: “Beatriz Müller, la gran mujer que la derecha busca destruir”.

Tuiteros también le expresaron su apoyo a la esposa del Ejecutivo: “Tiene todo el apoyo y cariño de la mayoría de los mexicanos”.

Tiene todo el apoyo y cariño de la mayoría de los mexicanos, doctora @BeatrizGMuller ??la queremos — Bibi MonterouD83CuDF38 (@BibiMonteroDR) September 24, 2021

Una usuaria pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomara cartas en el asunto porque, señaló, “no puede ser que esta clase de escoria funja como asesor o colaborador de una organización tan importante, ya que en su biografía se define como “experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del Comité Científico de la ONU”.

El panista Diego Fernández de Cevallos, acérrimo opositor de López Obrador, también condenó el mensaje contra Beatriz.

“Porquería humana quien injuria a una mujer y quien difunde también”, aunque tampoco le pareció que el presidente lo difundiera en la conferencia de prensa mañanera.

Y aunque muchos replicaron el mensaje de Aldo Aldrete --supuesto investigador, quien en su biografía de redes no señaló ser parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, pero sí “científico, irreverente (y) transgresor”-- y otros siguieron llamando “zopilota” a Gutiérrez Müller, la mayoría manifestó su apoyo, sobre todo ante la vulgaridad del comentario de Aldrete.

Además, reprobaron que no haya pronunciamientos de las feministas en contra de un hombre que insulta a una mujer en redes sociales, aunque ésta sea la esposa del presidente.

Otra persona lamentó que Aldo Aldrete, “médico internista y científico mexicano del Conacyt, pierda su prestigio, respeto y honorabilidad por un tuit. “¿Qué se puede esperar de los simples mortales?”, comentó, y compartió el vulgar tuit del señor.



En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador exhibió el tuit del supuesto investigador, a quien públicamente le reprochó las ofensas.

“Ofende a Beatriz y me ofende a mí, ¿qué tenemos que ver nosotros? Se llama el señor, si es real, Aldo Aldrete, este es uno de este grupo.

“Una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, y los grados académicos no son sinónimo de cultura, se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad social, en lo humano y no poseer valores culturales”.