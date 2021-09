“Estoy muy orgullosa de mi hija”, obtuvo beca de un millón del Conacyt por méritos propios: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de su hija, Mariana Imaz Sheinbaum, al asegurar que la beca que le otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por más de un millón de pesos entre 2019 y 2020, para estudiar un doctorado en Historia en la Universidad de California, Estados Unidos, la obtuvo “por sus propios méritos” y sin influyentismo.

La morenista aseguró lo anterior, en respuesta a la información difundida en redes sociales, en el sentido de que su hija, -que tuvo con Carlos Imaz, expresidente del PRD-DF y exdelegado en Tlalpan-, recibió un millón 12 mil 436.7 pesos por concepto de “Subsidios para Capacitación y Becas” del Conacyt, entre 2019 y 2020, de acuerdo con información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Tal información desató diversos comentarios críticos contra la morenista, que ella misma llamó “ataques”. Cuestionada al respecto en videoconferencia, agregó:

“No quisiera yo abundar más en eso, considero que no tiene ningún caso y además condeno que cualquier persona que sea pública utilicen esto con las familias. Pero, en particular, con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa, es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca del Conacyt desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, más o menos por esa época (ríe). O sea, que no hay ninguna influencia ni mucho menos, al contrario”.

Y agregó:

“No creo que estos ataques familiares ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de alguna manera”.

La mandataria local rechazó que el monto de la beca de su hija, de 33 años, se haya duplicado en un año, como se publica y así lo justificó: “Eso no es cierto. Los estudiantes que estudian en el extranjero tienen la posibilidad de dar clases también en sus universidades, pero no hay ahí, o sea, reciben la beca normal del Conacyt, como cualquier persona”.

Añadió que su hija ya terminó el doctorado en Estados Unidos y comparó su trayectoria con la de ella cuando era estudiante. “De igual manera como yo hice mi doctorado, que tuve una beca de la UNAM en su momento (1991), ella tuvo acceso a una beca igual que decenas de miles de personas que han podido hacer eso”, dijo.

De paso, afirmó que ni ella ni su hija practican el influyentismo. “Nosotros no acostumbramos, no somos así, no usamos ningún tipo de influencia. Repito, personalmente me formo en la fila para poder sacar mi INE o bueno, ahora ya es digital, la licencia; lo sabe mucha gente que me ha visto, para sacar dinero del banco me formo en el cajero”.

Sheinbaum enfatizó que, si en su gobierno dan becas a estudiantes de distintos niveles educativos, “es precisamente porque si yo tuve la oportunidad de tener una beca o mi hija tuvo la oportunidad de tener una beca o muchos jóvenes tienen la oportunidad de tener una beca para poder estudiar. Nosotros lo que queremos es devolverle al pueblo de México lo que nos dio, porque finalmente son recursos públicos”.

Mariana Imaz Sheinbaum es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, España. En 2016 inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos, que concluyó en agosto de 2021. Actualmente, realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, de acuerdo con la página de internet de este instituto.

El pasado 14 de septiembre, Claudia Sheinbaum, dijo que su hija, que estaba en la CDMX, le ayudó a escribir su discurso para el acto en el que recibió más de 5 mil firmas de mujeres indígenas para “descolonizar” Paseo de la Reforma y colocar una escultura en homenaje a la mujer indígena.