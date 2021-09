Anaya: Expediente de la FGR en mi contra, "un pacto perverso" entre AMLO y Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, informó esta mañana que después de 12 peticiones y tres mandatos judiciales, tuvo acceso al expediente integrado en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), en el que habría encontrado diferentes inconsistencias.

Entre lo que calificó como “puras mentiras” de la FGR, destaca la alteración de las fechas en las que presuntamente recibió el soborno y que no coinciden con su desempeño como diputado; hay oficios de la Cámara de Diputados en los que demuestra que no hay registro de su presencia en el lugar de la supuesta entrega y, los accesos para él y las personas que aparecen en la carpeta de investigación, carecían de registro de entrada, e inclusive, de autorización.

Anaya Cortés, quien está sujeto a proceso por haber recibido un soborno a cambio de votar a favor de la Reforma Energética en 2014, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel por 30 años, a través de un expediente armado en colusión con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En el video, difundido a través de sus redes sociales, el excandidato presidencial y exdirigente panista, mostró 76 cajas que, dijo, están integradas de 135 mil fojas, distribuidos en cinco cajas principales y 71 anexos, que calificó en su mayoría de “paja, basura”.

“Ya entendí porque no me querían entregar la información. Yo creo que pensaban que no las iba a leer. La verdad, yo nunca fui el más simpático de la escuela, pero siempre fui bien matado y sí leí las toneladas de papel que me entregaron estos sinvergüenzas”, dijo.