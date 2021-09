AMLO en Tláhuac: Rehabilitación de la L12 estará lista a más tardar en un año

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su primera visita a la alcaldía Tláhuac tras el colapso de una trabe de la Línea 12, que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio nuevamente su respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras asegurar que la rehabilitación de esa obra estará lista “a más tardar en un año”.

Durante el acto de inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en la colonia Selene, como parte de la gira del Ejecutivo en la Ciudad de México, la mandataria capitalina apuntó:

“Aprovechando que estamos en Tláhuac, no puedo dejar de mencionarlo: decir a los habitantes que estamos trabajando para que se restablezca la Línea 12 del Metro. Ya está muy avanzado el Proyecto Ejecutivo y estamos esperando que en las siguientes semanas –ya están viendo ustedes topógrafos en la zona– puedan ustedes comenzar a ver ya la reconstrucción de esta Línea 12, porque lo más importante es poder regresar este servicio seguro a los habitantes de Tláhuac”.



El presidente Andrés Manuel ?@lopezobrador_? llega a la colonia Selene, Tláhuac, para inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. Decenas de vecinos, detrás de vallas metálicas, lo reciben con aplausos y gritos de “¡es un honor estar con Obrador!” Via ?@proceso? pic.twitter.com/UQwB4kyRfV — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) September 29, 2021

La afirmación apenas despertó algunos aplausos de las decenas de vecinos que sólo pudieron ver a los funcionarios detrás de vallas metálicas, a varios metros de distancia.

En su turno, López Obrador reforzó el mensaje en apoyo a su pupila política: “Vamos a respaldar al gobierno de la Ciudad para que, a más tardar en un año, esté restaurada la Línea 12 de Tláhuac (sic)”. Los aplausos no se hicieron esperar.

El presidente López Obrador. Foto: Miguel Dimayuga

Al final de los discursos, la gente que se reunió para ver a López Obrador se cansó de gritar: “¡Señor presidente, regálenos un minuto!” y “¡Es un honor, estar con Obrador!”, porque éste no se acercó a ellos. Los más suertudos lograron llegar a unos metros de distancia de su auto para pedirle una selfie o un autógrafo en un libro.

A lo lejos, un par de vecinos le gritaban a Sheinbaum “¡presidenta, presidenta!”.



Gritan a Sheinbaum… para ayuda

Al principio y al final del evento en la colonia Selene, dos grupos de vecinos que protestaban obligaron a Sheinbaum Pardo a acercarse.

El primero exigía “¡Justicia, justicia!” para el policía Andrés “N”, detenido por el presunto delito de desaparición forzada de un hombre cuyo cadáver fue hallado en el Bosque de Chapultepec, poco tiempo después de que fue aprehendido por cuatro policías del sector Tacubaya, a principios de septiembre.

“Es inocente, le dijeron que, por haber llegado al llamado de emergencia, tenía que estar ahí. ¡Es una injusticia!”, dijo la hermana del uniformado a la mandataria local.

En las cartulinas, los manifestantes identificaron el caso con el número de expediente DGAI/III/D4511/09-21, perteneciente al área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Otras decían: “Andrés ‘N’ es inocente, nunca estuvo prófugo. Trabajó hasta el día que fue detenido injustamente”.

Familiares de Andrés “N”, policía de ?@SSC_CDMX?, exigen justicia a ??@Claudiashein?; dicen que es inocente en caso de desaparición forzada de 1 hombre hallado muerto en Bosque de Chapultepec. La protesta fue en Tláhuac, antes de llegada de ?@lopezobrador_? pic.twitter.com/1BVYppnHAu — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) September 29, 2021

El otro grupo que se manifestó fueron padres de familia de estudiantes de la secundaria técnica 116, “un plantel que no nos han podido entregar desde hace cuatro años, desde el sismo del 17”. Pidieron a Sheinbaum que acuda para que observe las “condiciones deplorables” en las que está el plantel. Ella se comprometió a ir la próxima semana.



Iztapalapa, “¡Andrés Manuel, ayúdame!”

En el tercer acto del día en la gira de López Obrador por la Ciudad de México, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa, hubo pocos seguidores del tabasqueño debido a la lluvia.



No obstante, Sheinbaum expresó su orgullo porque ese es el primer municipio del país donde ya hay el servicio de Gas Bienestar. “Está funcionando de primera, la gente lo está aceptando con mucha alegría, no solamente porque tiene un costo menor, sino porque se está resolviendo el problema”, dijo.

Sin importar la tormenta, vecinos de Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, salen a ver al presidente ?@lopezobrador_? en su gira por la CDMX con ?@Claudiashein?, para inaugurar sucursal del Banco del Bienestar vía ?@proceso? pic.twitter.com/jFSxjFV0i5 — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) September 29, 2021

López Obrador recordó las luchas sociales que hizo con el pueblo de Iztapalapa desde hace muchos años. En ese recuento estaba, cuando Carlos Esteban Jiménez Martínez, un habitante de Iztacalco, lo interrumpió a gritos:

“¡Andrés Manuel, ayúdame, déjame darte una carta, por favor. Estoy desesperado… Gracias, no me vayas a dejar solo. Es una diputada que me quiere llevar a la cárcel tan solo por apoyar a los vecinos”. A lo que el presidente respondió: “Sí, sí, dame la carta… aunque sea una senadora”.

El hombre llevaba una cartulina en la que advertía: “Obrador, me quieren meter a la cárcel por apoyar a la comunidad”. Y sostuvo que su caso está documentado en la página de internet “Iztacalco Me Gusta”.



Más tarde, Jiménez detalló que la diputada local de Morena, Lourdes Paz, lo acusaba de agresiones físicas.

Al término del acto y como lo hizo en Tláhuac, Sheinbaum se acercó al manifestante, escuchó su queja y le ofreció atenderlo.

Así concluyó el segundo día de gira de López Obrador por la Ciudad de México después de los resultados negativos para Morena en las elecciones del pasado 6 de junio, en las que perdió el poder en seis demarcaciones. El primero fue el pasado viernes 23, cuando acudió a Xochimilco a la presentación de un informe sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Miguel Dimayuga