AMLO revira a Vargas Llosa sobre reelección: "No me conoce bien, tengo convicciones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el escritor peruano Mario Vargas Llosa, asumió una postura “moderada” durante su visita a México la semana pasada, porque “no tiene elementos” para criticar a su gobierno.

Sobre la afirmación que hizo el premio Nobel de Literatura respecto de la intención de reelegirse, el mandatario mexicano expresó:

“Pues claro que no me conoce bien, esto es natural porque él es peruano - español, pero yo tengo convicciones y principios”, dijo López Obrador y reiteró que no tiene intención alguna de buscar una reelección y seguir influyendo en la vida pública al término de su mandato constitucional en septiembre de 2024.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador consideró que sus opositores políticos tienen “mucho coraje” en su contra y aseguró que “se ven mal”.

Luego, recordó que la semana pasada, el escritor Mario Vargas Llosa aseguró en una entrevista con Carlos Loret de Mola que el presidente Obrador “se quiere reelegir, sin ninguna duda”.

“Viene Mario Vargas Llosa y yo les diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo, la ficción, además como es escritor, pues no puede inventar cosas y dijo de que no era la dictadura perfecta, sino que había una democracia en México, claro eso no se destacó”, señaló el mandatario en referencia a la entrevista con Loret de Mola.

Dijo que, ante la pregunta, el autor de “La ciudad y los perros”, rechazó que en México exista la dictadura perfecta porque se vive una democracia.

“Sobre la reelección, pues claro que no me conoce bien esto es natural porque él es peruano – español, pero yo tengo convicciones y principios”, señaló el presidente y dijo que él no tiene apego al poder.

De hecho, consideró que ningún político debe tener apego al poder, no debe quedarse mucho tiempo y no sentirse insustituible.

“No caer en el necesario; no decir me falta tiempo para terminar la obra; no decir es que solo yo; no hay otro”, refirió

Dijo que ese concepto de la política, lo tiene muy claro y reiteró que a finales de septiembre de 2024, cuando concluya su periodo se va a retirar de la vida pública del país.

“Me retiro por completo, nada de que le inviten a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México que usted fundó, no vuelvo a participar, cancelo el Facebook, Twitter, mi teléfono todo. No vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto porque entonces si voy a poder estar totalmente cómodo, no hace falta estarse rasurando todas las mañanas”, aseguró el presidente Obrador.

Incluso, anunció que volverá a publicar libros, tres años después de concluir su mandato presidencial.