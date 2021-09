Uso de violencia afecta a movimiento feminista; no caeremos en la provocación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “un error”, el demandar un derecho con el uso de la violencia y señaló que el movimiento feminista que se manifestó el día de ayer en la Ciudad de México es “conservador” y solo trata de provocar a su gobierno para que sean reprimidas.

“Están provocando y provocando, y se van a quedar con las ganas. No vamos a caer en ninguna provocación”, advirtió el mandatario y dijo que el derecho a la manifestación pacífica está garantizado en la capital de la República.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal fijó su postura luego de los hechos virolentos registrados ayer durante la marcha de feministas para exigir la despenalización del aborto y consideró necesario investigar a las mujeres responsables de las agresiones contra mujeres policías y ciudadanos ajenos a la manifestación.

“Entonces no darle tanta importancia porque son manifestaciones que por lo mismo convocan a muy pocas personas porque cuando se trata de una causa justa, las mujeres participan, pero cuando saben que se trata de hacer destrozos, no participan y se van quedando pocas en este caso, se reduce el número de participantes”, consideró.

Hizo un llamado a todos para que actúen de manera pacífica porque al movimiento feminista actual “no le ayuda en su causa en nada”.

Dijo que las acciones violentas de un movimiento social, se revierte y por eso afirmó que tiene desconfianza de las organizadoras de las marchas violentas en la Ciudad de México.

“Por eso me da mala espina, porque si se tratara de un movimiento realmente transformador, lo que se busca es la simpatía del pueblo”, indicó.

Enseguida, puso como ejemplo el caso de una guerrilla y dijo que este tipo de movimientos sociales “siempre se apoya en el pueblo” y pese a que existe una célula encargada de las acciones militares, no pudiera triunfar sin el apoyo popular.

Por ello, aseguró que el movimiento feminista que se expresa de forma violenta en la Ciudad de México, parece que lo que pretende es “no tener apoyo popular”.

Previamente, el mandatario dijo que todas las protestas deben ser pacíficas y se manifestó en contra la violencia.

“Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban y diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno por eso hasta desconfío sobre su autenticidad porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa”, señaló.