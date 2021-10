Chiapas: brotes de inconformidad previo a la toma de protesta de alcaldes en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A menos de 24 horas de la toma de protesta de más de 100 alcaldes electos en Chiapas, brotes de inconformidad surgieron en diversos municipios del estado.

Este mediodía, cientos de ejidatarios de la cabecera municipal de Altamirano llegaron hasta la casa del presidente municipal, Roberto Pinto Kanter, a quien sacaron de forma violenta y después saquearon y quemaron el inmueble.



A empujones, el alcalde fue llevado a la plaza de la presidencia municipal, en protesta por el cacicazgo de la familia, dado que Roberto Pinto dejará como sucesora en el cargo a Gabriela Roque Tipacamú, su esposa.



Ante tal hecho, la toma oficial de protesta, prevista para este 1 de octubre, se pospuso hasta nuevo aviso.



De acuerdo con los campesinos inconformes, los hermanos Pinto Kanter han creado un cacicazgo político en el municipio, pues entre los miembros de la misma familia se alternan el gobierno municipal.



Por otra parte, en Villacorzo cientos de campesinos tomaron la presidencia municipal para exigir al alcalde Adier Nolasco Marina pagos no liquidados.



En San Cristóbal de las Casas, trabajadores del DIF Municipal también a protestaron y advirtieron que no permitirán que la alcaldesa Jerónima Toledo entregue el cargo a Mariano Díaz Ochoa, hasta que pague los sueldos de esta última quincena y lo correspondiente al aguinaldo.



En Ocosingo también se desataron protestas de trabajadores municipales, porque el ayuntamiento saliente tampoco quiere pagarles lo correspondiente a su aguinaldo de 2021 y temen que la nueva administración, que mañana entra en funciones, tampoco lo haga.



En Pantelhó, el grupo de autodefensas El Machete no permite la toma de protesta del alcalde electo Raquel Trujillo Morales, del PRD, y en Frontera Comalapa fueron anuladas las elecciones que había ganado el PVEM.



La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus nueve fiscalías de distrito, desplegó un operativo en toda la entidad para atender cualquier incidencia que pudiera suscitarse durante los actos de toma de protesta de los alcaldes.



Lo anterior, luego de que el fiscal general Olaf Gómez Hernández instaló la Mesa de Seguimiento de Toma de Protesta de Ayuntamientos 2021-2024.



Los trabajos se realizarán de forma coordinada con elementos y personal de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el flujo de información oportuna.



En ocho de los 124 municipios de Chiapas no hubo elecciones, por lo que el Congreso local nombró, por ahora, a los respectivos consejos municipales en Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral y Emiliano Zapata.