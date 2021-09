No me preocupan los insultos de mis adversarios; que haya debate sin violencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a sus opositores políticos que se queden en el plano del debate y no recurren a la violencia para imponer su pensamiento

“No podemos quitarle el micrófono o los espacios en radio y televisión a quienes no están a favor de la transformación, eso sería autoritarismo, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer”, dijo y remató:

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal dijo que no le preocupan los insultos que recibe de sus opositores y les agradeció que la confrontación de ideas se quede en el plano del debate y no en acciones violentas.

El mandatario fue consultado sobre algunos críticos que participan en espacios de la televisión pública, los insultos que le lanzan, y en particular sobre declaraciones del escritor Enrique Krauze.

Sin embargo, señaló que no pueden quitarle el micrófono a quienes están en contra de su gobierno porque eso sería autoritarismo; al contrario, --dijo-- que haya debate, en especial en el pueblo.

Abundó:

Por ello, dijo que sus adversarios que tienen un pensamiento conservador, “afortunadamente” no son la mayoría y puso como ejemplo el resultado de los procesos sectoriales de 2018 y de junio pasado.

“El bloque conservador no tuvo mayoría, eso no quiere decir que no existan y no tengan poder económico. Antes tenían las dos cosas: poder económico y político”, recordó.