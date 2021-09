Reportero cuestiona asignación de turnos en la mañanera; "no hay preferencia" dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ernesto Ledezma, reportero de Rompeviento TV, metió en aprietos este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle sobre los criterios que seguían para asignar el uso de la palabra a los reporteros que asisten a las conferencias mañaneras.

Sorprendido, el mandatario se escabulló del aprieto con un chascarrillo: “No hay preferencia para nadie, con lo del cubrebocas ahora ni les veo bien la cara”.

Luego, ya en serio, respondió: “Yo no tengo problema, no tengo nada que ocultar”.

Además, aceptó que lo meten en lío porque “no hay preferencia para nadie”.

Y para zafarse propuso que el turno se asigne al azar, es decir, que se utilice un ánfora para elegir el turno de la pregunta.

“Lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar por si viene una persona del extranjero o surja un asunto grave, porque a mí también me meten en lío, me levantan la mano y no se a quien le doy la palabra”, dijo.