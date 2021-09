Ricardo Gallardo exhibe los lujos de la Casa de Gobierno de SLP; la convertirá centro de asistencia (Video)

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- En un recorrido que le llevó unos 20 minutos de grabación en video, Ricardo Gallardo Cardona mostró el interior de la casa de gobierno, y describió áreas del lugar como los sitios donde exgobernadores como el panista Marcelo de los Santos o los priistas Fernando Toranzo u Horacio Sánchez Unzueta “se echaban sus vinos”.

Salones de juntas, despachos, recámaras, cocinas, baños, así como el amplio jardín, la cancha y la alberca, fueron mostrados por el gobernador del PVEM, quien explicó que mostraba el video para que “al rato no vayan a decir que el Pollo sacó todo y pues no; la verdad es que no hay nada, está vacía la casa San Luis”.

En una de las áreas se encontró con varios sillones apilados. “Alguien aquí hizo sus diabluras en estas salas, alguien aquí se echó el salto del tigre muchas veces”, soltó.

Luego anunció que ese mobiliario será tirado y se comprarán muebles nuevos.

Ricardo Gallardo se burló también de los libros encontrados en los estantes y la biblioteca.

“No corresponden al tema, hasta libros de cocina. Muy raro todo, qué malos libros tiene; quién sabe qué gobernador se llevaría los buenos libros, porque nada más hay muy poquitos libros buenos”.

Gallardo caminó con el teléfono celular registrando en video la denominada “Casa San Luis”, misma que no ocupará y que transformará, según anunció, en un centro de asistencia para niñas y niños, que compartirían el mismo inmueble con adultos mayores.

Esta es la famosa Casa de Gobierno de San Luis, donde vivían los gobernadores. ¡Ahora será un albergue para la niñez sin hogar, y adultas y adultos mayores! #RGoficialhttps://t.co/kX79bjoLPm — Ricardo Gallardo Cardona uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@RGC_Mx) September 28, 2021

Los acabados de madera, mármol y cantera fueron mostrados en el video que Ricardo Gallardo compartió en sus redes sociales oficiales.

Pero en sus comentarios, se refirió en tono de burla a sus antecesores, aunque no hizo mención alguna de Juan Manuel López Carreras, el priista al que relevó en el cargo.

Por ejemplo, al mostrar la zona de la alberca, Gallardo dijo: “Aquí se daban sus chapuzones, Marcelo, Toranzo, Silva Nieto, Horacio salía corriendo con sus calzoncillos cortos a su palapa, a echarse su vino”.

A modo de crítica, dijo que la “casa de los potosinos” fue pagada por la población y utilizada “por unos cuantos nada más”.

“Comían con manteca todos los días los gober”, fue otro comentario que hizo al pasar por las varias cocinas de la residencia, mientras que al exhibir congeladores, hieleras y la cava, señaló “se echaban sus vinitos, sus cervecitas, aquí está una parte, sus hielitos…aquí van a tener patio mis viejecitos, también van a poder echarse sus cervecitas quien quieran”.

Además, hizo hincapié en la falta de cuadros, esculturas o cualquier otro ornato dentro de la casa. “No hay ni un cuadro, la casa no tiene ni un cuadro…

A lo largo del recorrido, el gobernador del verde ecologista reitera en varias ocasiones que no utilizará el inmueble para residir durante su sexenio, sino que lo modificará e incluso se construirá un edificio más para albergar a personas menores de edad y adultos mayores sin hogar.

“Una gran casa, casa San Luis para muchos; un lugar donde vamos a recibir a muchos niños que no tengan hogar, a muchos niños y niñas; aquí los vamos a recibir”.

“El Pollo” Gallardo llegó a otros baños de la planta alta y un sauna, ante los cuales mencionó nuevamente a los exgobernadores, “para bajar la cruda cuando andaban muy crudos los gober, aquí se la quitaban… Don Marcelo (de los Santos), don Horacio (Sánchez), don Fernando (Toranzo), cuántos no pasaban por estas bañeras”.

Al final de su recorrido, en el jardín, Gallardo Cardona aseguró que con el destino que pretende darle a la casa oficial, ésta “volverá a manos de los potosinos, para que la disfruten”.