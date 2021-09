Suspenden a profesor que sugirió a alumnas aprender a cocinar para evitar ser apuñaladas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El profesor de Medicina, traumatólogo y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (UAA), Gerardo de León Romo, fue suspendido por recomendarle a sus alumnas aprender a cocinar antes de casarse para evitar ser apuñaladas.

Esta es solo una probadita de lo que es tener clase con el Dr Gerardo de León Romo, docente de medicina en la UAA, traumatologo y miembro de la junta de gobierno de la universidad. Que asco pic.twitter.com/ulbHgZSWTc — mickey ? (@miguelpvillalo) September 29, 2021

En una clase virtual, el profesor puso como ejemplo a una mujer que había sido apuñalada por haber quemado varias veces la comida de su esposo. El académico lo justificó diciendo que le daba coraje llegar a casa del trabajo con hambre y que la esposa no haya hecho la comida.

“Yo no sé, si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje”, indicó cuando una alumna expresó que no estaba de acuerdo con sus comentarios.

Su sentir se hizo viral en redes sociales, y por eso fue suspendido. La Universidad manifestó, el 29 de septiembre, su repudio a cualquier manifestación sexista, acto de acoso, discriminación y violencia, e informó que la Defensoría de los Derechos Universitarios había recibido una denuncia donde se acusa al maestro de haber hecho comentarios que iban en contra de la dignidad de los alumnos.

Por eso, la legislación universitaria solicitó al Centro de Ciencias de la Salud de la UAA la suspensión inmediata del docente, mientras realizan una investigación y resuelven el caso.

Información importante ?? pic.twitter.com/vDFirt2Gil — Universidad Autónoma de Aguascalientes (@uaa_mx) September 29, 2021

En redes sociales pidieron la expulsión del profesor, porque su comentario es deleznable en un país donde, en promedio, se cometen 11 feminicidios al día.