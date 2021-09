Iglesia pide a SCJN no despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa; sería "un retroceso muy grave"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La Iglesia Católica pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considerar el debate de dos iniciativas en Coahuila y Sinaloa sobre la despenalización del aborto, y les solicitó tener un "análisis de calidad en materia de derechos humanos".

Esta semana la SCJN debatirá un par de proyectos de sentencia en los estados, sobre acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la protección a la vida humana.

La Arquidiócesis de México, en su editorial del semanario Desde la fe de este domingo, afirmó que "la aprobación de estos proyectos sería un precedente negro en materia de derechos humanos: habría seres humanos de primera y de segunda clase".

De aprobarse el proyecto, en Coahuila, asegura la iglesia, "se podría abortar durante los nueve meses del embarazo, generando una crisis de salud y de derechos humanos sin precedentes, ya que ni en los países en los que desde hace años se permite el aborto, esto es legal".

Por lo que esto "representa un retroceso muy grave en materia de derechos humanos", indicó.

Recordaron que en Sinaloa, los ministros estarán debatiendo "si es correcto que la Constitución local proteja a los individuos desde su concepción, pues según el proyecto de sentencia, el estado no puede proteger la vida que no es autónoma. Y todavía va más allá al señalar que la protección del estado no es a la vida biológica, sino a la vida “digna”".

Por lo que demandaron a los ministros a legislar en "favor de todos los seres humanos, sin generar un retroceso mayúsculo por buscar dar gusto a las presiones de una ideología de moda".

Recordaron que "esas ideologías ya existieron anteriormente e hicieron mucho daño a la humanidad".