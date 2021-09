Juez rechaza queja de FGR contra amparo presentado por García Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez octavo de distrito de Tamaulipas determinó por unanimidad, infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba echar abajo el amparo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, para no ser arrestado.

Tras ello, la instancia jurídica validó que el trámite del mandatario panista debe continuar su trámite.

El juez octavo de distrito de Tamaulipas argumento que se debió admitir la demanda, porque la Cámara de Diputados emitió una declaratoria de procedencia (desafuero) contra García Cabeza de Vaca y afirmó que su decisión es inatacable.

Pero el tribunal colegiado del décimo noveno circuito determinó que el juzgador “actuó de forma prudente” al admitir la demanda, atendiendo a que los actos reclamados por García Cabeza de Vaca pueden ser violatorios de los derechos fundamentales.

El gobernador de Tamaulipas argumentó que que las autoridades no han esperado a que concluya su mandato en octubre de 2022 y, que si bien la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia, determinó retirarle la inmunidad procesal, no se cuenta con la homologación del Congreso del Estado de Tamaulipas, dado que este último determinó no homologar la Declaración de Procedencia del Congreso de la Unión.