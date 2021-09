Líder de Vox puede venir cuando quiera; México no expulsa a extranjeros por intervenir: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no va a expulsar de México a ningún extranjero que se involucre en asuntos de política interna y dijo que en el país están garantizadas las libertades.

En la conferencia matutina, sin pregunta de por medio, el mandatario presumió como un logro de su gobierno, el hecho de que no se ha aplicado el artículo constitucional 33, el cual plantea que los extranjeros no pueden involucrarse en asuntos políticos de México.

Anunció que mañana va a presentar un informe sobre los casos de expulsión de extranjeros de México durante los sexenios pasados y aseguró que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo se explicó este artículo constitucional.

“Nosotros nunca vamos a aplicar el 33, es un compromiso, no lo hemos aplicado y no se va a aplicar por lo que corresponde a nuestras facultades, no vamos a aplicar el 33 y si hay alguien vetado que no pueda venir a México, vamos a levantar esos vetos, voy a dar instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard”, dijo el tabasqueño.