Reunión con Vox fue "un error", pero el coordinador seguirá al frente del PAN en el Senado: Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Kenia López Rabadán del PAN consideró que la reunión de legisladores de Acción Nacional con el presidente del partido político español de extrema derecha VOX, Santiago Abascal, fue un “error”, pero no por ello el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Julen Rementería del Puerto, ha perdido el respaldo de la bancada.

“Hoy necesitamos un grupo parlamentario fuerte y el coordinador, desde mi perspectiva, tiene el respaldo del grupo parlamentario y, por supuesto, mi respaldo”, añadió.

Cuestionada sobre la firma de la Carta Madrid en contra del “avance del comunismo” en la “iberosfera”, López Rabadán, una de las panistas que no asistió ni suscribió el documento, negó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea comunista y consideró que más bien se trata de un gobierno “autoritario”.

“El concepto de comunismo ya es una cosa medianamente histórica del pasado. Yo no veo ni este gobierno siquiera ser comunista, sí autoritario, por supuesto autoritario”, afirmó.

“Lucharé todos los días de mi vida para que en este país no haya un gobierno ni de extrema derecha, ni extrema izquierda, porque los extremos no benefician al pueblo de México, ni a ninguno en el planeta”, agregó.

Sobre los comentarios del presidente de que Vox y el PAN son “lo mismo” “conservadores” y “casi fascistas”, la senadora dijo que en lugar de dedicarse a “lastimar a la oposición, lo que debería de hacer es ocuparse a dar respuestas a millones de mexicanos” en temas de seguridad, empleo y salud.

“Hoy los mexicanos siguen muriendo porque no hay vacunas para todos, no hay vacunas para los adolescentes, es el presidente un irresponsable”, acusó la legisladora.

También se quejó de que mientras López Obrador opina de la reunión que sostuvieron un grupo de senadores y diputados del PAN con el partido de ultraderecha español, en México se está reprimiendo brutalmente a los migrantes en la frontera sur.

“Fíjense nada más la mezquindad del presidente, por un lado, se atreve a opinar de las reuniones que puedan tener algunos legisladores del PAN y por el otro lado cierra los ojos ante la cantidad brutal de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que estamos viendo en el sur del país”, dijo.

“Este gobierno de López Obrador viola los derechos humanos de los migrantes y ahí el presidente calladito, no dice nada, muy lamentable, por supuesto que no es un presidente humanista, por supuesto que es un presidente autoritario y evidentemente su gobierno está haciendo pésimo, no solamente para los mexicanos, sino también para los migrantes que lamentablemente buscando una mejor calidad de vida, la posibilidad de tener dinero en sus bolsillos, la posibilidad de tener salud tiene que cruzar por nuestro país y aquí sufren el pésimo gobierno que tenemos en México”, manifestó.