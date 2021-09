Una reforma electoral no resuelve la pobreza, inseguridad, violencia y desigualdad: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que los problemas de pobreza, inseguridad, violencia y desigualdad del país no se resolverán con una reforma electoral.

Durante su participación en el Foro Forbes Economía y Negocios 2021, señaló que los grandes problemas del país que afectan todos los ámbitos de la convivencia social, incluidas las elecciones, están en la pobreza que sigue aumentando, en la desigualdad, la corrupción, la violencia y en la inseguridad, “pero eso no lo vamos a resolver con una reforma electoral”.

Al impartir la conferencia “El reto de la democracia electoral”, Córdova destacó que no es necesaria una reforma electoral, pues en la pasada jornada electoral se demostró que las elecciones pueden organizarse con éxito.



“Con ella organizamos las mejores elecciones de la historia y podríamos ir a 2024 sin hacer cambios”, apuntó el consejero presidente del INE, luego de sostener que en el contexto actual “sería inconveniente cuando la polarización prevalece; cuando la reforma electoral se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a las reglas del juego electoral, sobre todo cuando han servido”.



En todo caso, dijo, si se insiste en una reforma electoral se tiene que tomar en cuenta que será un desgaste cuando no es necesario.

“Si nos vamos a gastar todos los esfuerzos, los cartuchos políticos para poder hacer la enésima reforma electoral, que siempre será pertinente, pero hoy no es necesaria ni oportuna por los tiempos que estamos viviendo, mejor enfoquemos las baterías y los esfuerzos para resolver esos problemas que son estructurales, que siguen siendo ominosos y que afectan todos los ámbitos de la vida social”, insistió.