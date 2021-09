Senadora panista se arrepiente de reunión con el líder de Vox

QUERÉTARO, Qro. (apro).– Cinco días después de su reunión con el dirigente del partido ultraderechista español VOX, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez –que está previsto encabece la Secretaría de Gobierno de Querétaro en la administración de Mauricio Kuri González­– reconoció que fue un error.

“Asistí a una reunión con algunos integrantes de mi Grupo Parlamentario con VOX. Fue un error. Rechazo su radicalismo”.

Además de la reunión con Santiago Abascal, dirigente del partido español considerado de extrema derecha, la senadora por Querétaro fue una de las que firmó la "Carta de Madrid”.

"Mi causa ha sido, es y siempre será la defensa de las libertades y la justicia".

Así lo difunden desde la página en internet oficial de VOX:

“Se han adherido a la Carta de Madrid 14 senadores del PAN, la mitad del Grupo Parlamentario, entre los que se encuentran (...) María Guadalupe Murguía”.

El propio Abascal ha descrito que, con ese documento, “advierten de la amenaza totalitaria narco comunista”, pero ante la polémica, la cuenta oficial “Senadores del PAN” argumentó: “Defender la democracia, la libertad, el estado derecho y la separación de poderes no es un asunto de ‘extrema derecha’, sino de extrema necesidad en nuestro país”.

En su mensaje, la senadora por Querétaro, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien ya ha ocupado la titularidad de Secretarías de Gobierno y de Educación en Querétaro, omitió referirse a la firma de la “Carta de Madrid” o lamentar haberla suscrito.

“Toda mi vida he sido una mujer respetuosa de las diversas expresiones sociales y políticas. No creo en los extremos, sino en un país comprometido con la justicia, los derechos humanos y la democracia”, aseguró.

El regidor que se ostenta como “independiente” en el Ayuntamiento de Querétaro, Luis Gabriel Osejo Domínguez, defendió a Murguía Gutiérrez, al considerar “exagerada” la crítica por haber firmado la “Carta de Madrid”.

“Creo que muchos de quienes la critican ni siquiera la han leído. Léanla por favor (…) Lupita no reprimirá, no violará DH, tampoco violentará la ley. No lo digo yo. Lo dice su pasado”, escribió el regidor horas antes de que la propia Murguía Gutiérrez emitiera su mensaje de arrepentimiento al rechazar el “radicalismo” de Vox, cuyo dirigente promueve el polémico documento.

La diputada local de Querétaro, Elsa Adané Méndez Álvarez, que llegó al Congreso por el PAN –aunque después renunció a ese grupo, y quien ha sido polémica por sus abiertas posturas contrarias al aborto, al feminismo o la ideología de género–, presumió haber firmado la citada carta desde hace un año.

Méndez Álvarez –quien así como publicó una fotografía con el gobernador Francisco Domínguez Servién agradeciéndole porque en su gestión “protegió la Vida y la Familia”– difundió una imagen, y hasta un breve video con Santiago Abascal Conde.

“Muy pronto tendremos #VOXMexico. (Sic). Seguimos en la lucha, tiemblen Progres”.