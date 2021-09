Air Canadá reanuda vuelos a México; no contempla operar en Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El director de Ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega, anunció el reinicio de vuelos desde o hacia el país, pero, hasta el momento, comentó que “no tiene planes” de realizar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“En cuanto a Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Entonces, no está en nuestros planes”, indicó en videoconferencia.

El anuncio se da después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que limitaría, poco a poco, los vuelos al AICM entre 2022 y 2023 a 61 operaciones por día, con la finalidad de que se usen las instalaciones del AIFA y el aeropuerto de Toluca.

El martes 7 de septiembre, el subsecretario de Transporte, Carlos Morán Moguel, afirmó que el AIFA atenderá las necesidades de aviación mexicana para los próximos 30 a 50 años y señaló que las operaciones de este nuevo aeropuerto no buscan limitar las operaciones del AICM, sino mantener el número de vuelos autorizados por hora.

El responsable de la construcción del AIFA, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, invitó a las aerolíneas nacionales e internacionales a conocer las bondades y ventajas del AIFA “por su alta tecnología y modernidad”.

El AIFA lleva un avance físico de construcción de 69%. Añadió que el rediseño del espacio aéreo ha sido acompañado por expertos de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y NavBlue, empresa de Grupo Airbur, que ha realizado simulaciones críticas.