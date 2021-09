"Era un barril sin fondo"; López Obrador justifica desaparición del Fonden

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la sustitución del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por la entrega directa de apoyos a damnificados, a través del gobierno federal, argumentando que el anterior instrumento financiero era “un botín para beneficio de una minoría” y lo tildó como un “barril sin fondo”.

“¿Saben dónde no tengo duda de entregar de forma directa los recursos? En los municipios indígenas de Oaxaca porque hay valores y honestidad”, indicó el mandatario.

Respondió a sus opositores que critican la desaparición del Fonden, en el contexto de las tragedias naturales que se han registrado en el país.

“Les molestó mucho porque el gobierno era un botín para beneficio de una minoría. El gobierno estaba tomado y secuestrado al servicio de una minoría rapaz, se quedaba en unas cuantas manos, no le llegaba a la gente, ese es el cambio profundo que se está llevando a cabo”, expresó el presidente.

Y dijo que el Fonden era “un barril sin fondo”, que se utilizaba cuando había una emergencia.

“Había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación (Segob), y los proveedores vendían, sin licitación, despensas, cobijas, todo a precios elevadísimos, se gastaban muchísimo dinero y en cada emergencia se robaban desde mil hasta cinco mil millones de pesos”, refirió.

Por ello, dijo que ahora se entregan los apoyos de manera directa, a través de un censo y con la ayuda del Ejército y la Marina, para evitar actos de corrupción.

Dijo que sus adversarios, “robaban de distintas formas” y mencionó el caso de los contactos leoninos como los ocho reclusorios que manejan empresas privadas y por los que en el gobierno federal pagaba anualmente a los particulares, 16 mil millones de pesos.

Mencionó el caso de la banca de Desarrollo, donde los recursos públicos eran para beneficiar a compañías extranjeras como Iberdrola, OHL y Obedrecht.

“Los recursos eran utilizados para dar créditos que no pagaban a empresas que supuestamente venían a invertir a México y no tapan nada de dinero, no había inversión extranjera, eran acuerdos en la cúpula”, aseguró.

Incluso, señaló que el coraje de sus opositores contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se debe a que las empresas privadas eran financiadas con recursos del organismo público para desarrollar innovación tecnológica de particulares.