Por contagios de covid-19, cierran cinco escuelas privadas en Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- En el arranque de la segunda semana de clases presenciales, cinco planteles privados suspendieron labores al registrarse igual número de casos de covid-19.

El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dio a conocer la cifra de escuelas y contagios, aunque se reservó los nombres de las instituciones, con el argumento de que no pretende estigmatizarlas si no desean darse a conocer públicamente.

“Tenemos más contagios en escuelas de educación privada. Tenemos cinco colegios que tienen casos de covid en alumnos y alumnas, que han migrado a clases a distancia. Los mismos dueños de los diferentes colegios han decidido las clases a distancia por 14 días”, dijo en la conferencia de prensa diaria para actualizar los datos de la pandemia en la entidad.

Hasta este martes, desde que iniciaron las clases para un millón de estudiantes de nivel básico, se habían detectado contagios en el colegio Euroamericano de Monterrey y presumiblemente en el San Roberto, así como en el instituto Docet, de preescolar.

De la O dijo que todos serían temporalmente clausurados, durante 14 días, en espera de que los alumnos infectados pasen la respectiva cuarentena, y sus compañeros tomarán clases en línea.

“No deseo decir nombres para no estigmatizar a esas instituciones de educación. Así como me lo solicitaban en un principio, que dijera el nombre de la persona infectada, debemos cuidar la identidad de los pacientes, si ellos no lo permiten, y coincido con ellos. Ya saben ustedes prácticamente cuáles son, porque los directivos les informan a los padres de familia”, dijo.

El secretario de Salud señaló que, si bien en otros estados de la República y en otros países hay reglas propias para tratar las infecciones en escuelas, con el cierre únicamente del salón o la cuarentena del niño infectado, Nuevo León trata los casos de acuerdo a sus particularidades.

Explicó que, según las dinámicas de contagios, cerrar las escuelas primarias durante dos semanas ha sido una buena medida para aplicar en la localidad.