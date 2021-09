Calderón critica desaparición del Fonden... y Fernández Noroña se le va encima

Felipe Calderón vs. Gerardo Fernández Noroña. Foto: Octavio Gómez y J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado Gerardo Fernández Noroña calificó de “corruptor voraz” al expresidente Felipe Calderón, quien criticó la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y preguntó dónde quedó el dinero.

“Eres un farsante #TomandanteBorolaa alias @FelipeCalderon, además de un corrupto voraz. Si tuvieras un poquito de vergüenza, no sólo te mantendrías callado, si no te habrías retirado de la política. Pero tu ambición y tu necedad no tienen límite”, escribió Fernández Noroña en sus redes.

Previamente, Calderón escribió un mensaje en el que señala que el Fonden “permitiría a gobiernos actuar rápidamente para ayudar a la gente que sufre por el desastre que se vive en Tula”.

Insistió el panista: “Se les dijo insistentemente y sin embargo lo desaparecieron. ¿Dónde está ese dinero? Es una burla que los responsables de ello llamen a la solidaridad”.

Ambos políticos son tuiteros activos, cuyos comentarios y publicaciones regularmente provocan polémica y controversia entre los usuarios de esa red social.