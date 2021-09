"Diseño de hospital en Tula no contemplaba planta de luz": IMSS Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- El titular de la Oficina de Representación del IMSS en Hidalgo, Fernando López Gómez, justificó que el Hospital General de Zona No. 5, en Tula –donde murieron pacientes con respiración asistida por falta de suministro eléctrico a causa de la inundación en la ciudad– no tenía una planta de luz en caso de emergencias naturales porque el modelo del nosocomio, con antigüedad de medio siglo, no lo consideraba.

Ante la insistencia en los cuestionamientos sobre la planta de energía, López Gómez expuso que “el agua entró con una velocidad increíble y en diez minutos subió un nivel como de metro y medio”, lo cual, planteó, dificultó las acciones; además, afirmó que los trabajadores del hospital reaccionaron con los medios a su alcance al subir a los pacientes al segundo piso, debido a que el primero quedó totalmente cubierto de agua.

Aunque en un mensaje a través de Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 17 pacientes en el IMSS de Tula, el gobernador Fayad dijo que fueron 15 quienes fallecieron por falta de oxígeno, y que dos personas más lo hicieron por causas ajenas a la inundación.

En cuanto al seguimiento a los pacientes que fueron rescatados, el representante del Seguro Social informó que 19 fueron trasladados a Tepeji, 20 más a Pachuca y dos al Hospital General de La Raza, en la Ciudad de México

“No vamos a dejar de estar en comunicación con las familias y estar dándole seguimiento a la atención médica de estas 40 personas que fueron rescatadas y que fueron, de alguna manera, salvadas por el personal médico y el personal de apoyo del hospital durante toda la noche”, comprometió.

“Yo quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos de todos los trabajadores, lo que hicieron fue una hazaña, fue un acto heroico, creo que lo tenemos que compartir y reconocer junto con ustedes, porque lo que sucedió esa noche, que tenemos que reconstruir esa historia en su detalle fue la verdad, una hazaña heroica de parte de todos y cada uno de ellos, y pues son vecinos de ustedes, son compañeros de ustedes, son médicos de ustedes que los atienden en sus consultorios particulares, que los han atendido en las clínicas del Instituto”, resaltó.

También, pidió no “estigmatizar” a todo este personal tras la confirmación de decesos.



“El médico urgenciólogo de primer contacto, que su turno terminaba en la tarde, se quedó durante toda la noche estuvo recibiendo pacientes, trasladando pacientes del piso de abajo hacia el primer piso, y en ese sentido, me parece que es importante que podamos reconocer, estamos distribuyendo la atención a la derechohabiencia, tenemos 130, aproximadamente 130 pacientes de hemodiálisis, estamos ampliando los contratos de subrogación para que no tengamos ninguna suspensión en la atención de este tipo de padecimientos y vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el funcionamiento del hospital y estar atentos, primero, a que esto no nos vuelva a pasar, y segundo, a que podamos regularizar la atención médica de calidad a la que estamos obligados por ley y a la que estamos comprometidos por instrucción a los pobladores desde el municipio de Tula”, señaló.



El titular de la Oficina de Representación dijo que tienen la instrucción del presidente de la República de acompañar a los deudos de los fallecidos: “estamos en los trámites. Sí ha habido tardanza en los trámites, tiene que ver con el procedimiento legal que está establecido”.